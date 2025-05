Presidente Mulino visita a niña herida en manifestación y reitera llamado a la paz en Panamá

El presidente Mulino visitó a la niña afectada por una pedrada en una protesta

El mandatario se reunió con la familia de la menor y destacó el trabajo del personal médico de la Ciudad de la Salud.

Mulino agradeció al equipo médico de la CSS y subrayó la importancia de evitar confrontaciones en el país tras el incidente ocurrido en una manifestación.

(9/May/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó esta mañana en la Ciudad de la Salud a la niña de 4 años que sufrió una fractura craneal tras recibir una pedrada en medio de una manifestación cerca de la Universidad de Panamá.

Mulino constató la evolución favorable de la menor, quien ha respondido positivamente al tratamiento médico, logrando comunicarse con su familia. Gracias a la rápida atención del personal de la Caja de Seguro Social (CSS), la niña fue extubada y continúa con un proceso de recuperación supervisado.

Apoyo del Gobierno y Atención Médica Especializada

El mandatario fue recibido por el Dr. Guillermo Bailey, Director Médico de la Ciudad de la Salud, y el Dr. Alejandro Martínez, Director del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad.

Durante la visita, Mulino conversó con la madre y el abuelo de la niña, expresándoles el apoyo del Gobierno Nacional y reafirmando el compromiso de la CSS para garantizar la atención médica especializada.

Mensaje del Presidente: “Esto No Debe Volver a Ocurrir”

Mulino aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía, instando al cese de la confrontación y resaltando la importancia de la unidad en el país.

«Esto no tiene nombre, no puede volver a pasar. Panamá no puede vivir enfrentada de esta manera,» enfatizó el mandatario.

Además, agradeció al equipo médico por su compromiso, destacando el esfuerzo de los profesionales de salud.

«Felicito a todos los administrativos, médicos y personal técnico que están dando lo mejor de sí para atender en este hospital tan bueno para el pueblo panameño,» añadió.

Evaluación Médica y Procedimientos Futuros

Los especialistas siguen evaluando los próximos procedimientos para asegurar la recuperación completa de la menor, quien sufrió una fractura craneal frontal izquierda.

El caso ha generado un debate nacional sobre la seguridad en las manifestaciones y la protección de los ciudadanos durante protestas públicas.