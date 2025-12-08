Presidente Mulino visita el Bazar Los Retazos Tienen Magia y destaca la reinserción social

Gobierno reafirma compromiso con segundas oportunidades en visita al Bazar Los Retazos Tienen Magia

• Durante su visita, el mandatario destacó la dedicación reflejada en las piezas artesanales y ofreció palabras de aliento a los participantes del programa del Ministerio de Gobierno.

(06/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la Primera Dama, realizó una visita al Bazar Los Retazos Tienen Magia, ubicado en la Casa Club del Parque Omar. El recorrido permitió al mandatario observar de cerca las creaciones elaboradas por las personas privadas de libertad, las cuales forman parte de los programas de industrialización y reinserción social impulsados por el Ministerio de Gobierno.

Apoyo a la Reinserción y Mensaje de Aliento

El presidente Mulino destacó el esfuerzo y la dedicación que se reflejan en cada una de las piezas expuestas. El mandatario también compartió con el público y presenció la presentación del Coro Vive María, una agrupación conformada por mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación.

Palabras del Mandatario

En su mensaje, el presidente Mulino ofreció palabras de esperanza a las personas privadas de libertad, recordándoles que “todo pasa” y animándolos a perseverar en su proceso de transformación. Señaló que el bazar es una clara muestra de solidaridad y entrega, afirmando que “vale la pena seguir trabajando por ustedes y por todo lo que estamos viendo en este bazar”.

Mulino reiteró a los participantes que este tipo de espacios visibilizan su capacidad de crear y transformar, instándolos a mantenerse firmes en este camino.

Compromiso con las Segundas Oportunidades

La visita del presidente Mulino subraya el compromiso del Gobierno Nacional con las segundas oportunidades. La promoción de estas iniciativas busca visibilizar el talento, la disciplina y el esfuerzo de quienes forman parte de los programas de reinserción social desarrollados por el Ministerio de Gobierno.

El mandatario también aprovechó la ocasión para felicitar a todas las madres en su día, reconociendo su dedicación y el rol fundamental que ejercen en la sociedad panameña.