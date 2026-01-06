Presidente Mulino coordina visita oficial del Papa y Patriarca de Alejandría a Panamá

Presidente José Raúl Mulino recibe a delegación ortodoxa por llegada del Papa y Patriarca de Alejandría

• La llegada del Papa y Patriarca de Alejandría y de toda África a Panamá motiva una reunión de alto nivel entre el Ejecutivo y líderes eclesiásticos regionales.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas a una misión especial encargada de coordinar la próxima visita oficial a Panamá de Su Beatitud Theodoro II, Papa y Patriarca de Alejandría y de toda África. Durante la audiencia, el mandatario analizó junto a los delegados los preparativos necesarios para el recibimiento del líder religioso en el país.

Encuentro con delegados internacionales y locales

En la reunión de coordinación, el presidente Mulino estuvo acompañado por Su Eminencia Iakovos Metropolita de México y exarca de Centroamérica y el Caribe. El jefe del Ejecutivo panameño manifestó su complacencia por el encuentro, subrayando la importancia de la organización previa para este evento de carácter internacional.

Asimismo, participaron en el diálogo Panagiotis Lymberopulos y Alejandro El Brihi-Protopresbítero, quien ejerce como párroco de la Catedral Griega de Panamá y ocupa la presidencia del Comité Ecuménico de Panamá. La presencia de estos representantes asegura una gestión conjunta entre el Estado y las autoridades religiosas locales e internacionales.

Su Beatitud Theodoro II, cuya llegada a Panamá motiva estos preparativos, es la máxima autoridad de diversas iglesias cristianas con sede en Alejandría, Egipto. Su liderazgo destaca principalmente en el Patriarcado Ortodoxo Griego, además de presidir otros patriarcados que mantienen sus raíces históricas desde los primeros siglos del cristianismo.

La visita representa un hito para la comunidad ortodoxa en la región y refuerza los lazos ecuménicos de Panamá con líderes de fe con influencia global.