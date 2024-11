Presidente Mulino y autoridades rinden homenaje a los difuntos en solemne ceremonia en el Cementerio Amador

Conmemoración a los difuntos destaca legado y lucha por una Panamá moderna y democrática

(2/Nov/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- El Presidente de la República, José Raúl Mulino, presidió los actos oficiales del Día de los Difuntos en una solemne ceremonia celebrada en el Cementerio Amador. En este emotivo evento, se rindieron honores a figuras históricas como el Dr. Manuel Amador Guerrero, primer Presidente de la República de Panamá, y a los Soldados de la Independencia, quienes dedicaron sus vidas a la construcción de la Nación.

La ceremonia contó con la presencia de ministros y viceministros de Estado, además de destacadas autoridades locales como el alcalde del Distrito de Panamá, Mayer Mizrachi; la Presidenta del Consejo Municipal de Panamá, Keira Navarro; y varios concejales, quienes acompañaron al Presidente en la colocación de ofrendas florales en los mausoleos de estos ilustres personajes.

El Dr. Miguel Antonio Bernal, designado como orador de fondo por el Presidente Mulino, pronunció un discurso en el que enfatizó la importancia de este homenaje nacional, no solo para aquellos que descansan en este panteón, sino también para todos los panameños que han contribuido a la construcción de una patria productiva y generosa. “En esta fecha de recordatorio y homenaje nacional a quienes descansan, no solo en este Panteón de la Patria, no puedo ignorar, porque no sería de justicia, a los millones de panameños que han dedicado su lucha diaria a construir un país productivo y generoso”, expresó el Dr. Bernal, aludiendo al sacrificio y trabajo de generaciones pasadas.

Además, el Dr. Bernal instó a encaminar al Estado Panameño hacia una refundación que integre los valores democráticos y que esté basada en una nueva Constitución que refleje las necesidades actuales de la sociedad. «Se hace menester, pues, arrancar la corrupción y los vicios clientelares que se aferran todavía, a la administración pública en su totalidad, así como a los claustros, mancillando la nobleza de nuestras instituciones educativas primigenias», afirmó, subrayando que esta transformación es esencial para avanzar hacia un Estado Constitucional Democrático de Derecho.

Por otro lado, el Consejo Municipal de Panamá designó como orador al joven estudiante Alberto José Mendoza, quien recordó el heroísmo de los próceres de la independencia y la lucha del pueblo panameño en la fundación de la Nación. En su discurso, Mendoza destacó la importancia de mantener vivos los valores y principios que forjaron la identidad de Panamá y continuar trabajando por una patria libre y justa.

Este acto oficial del Día de los Difuntos resaltó tanto el reconocimiento hacia los próceres y difuntos como un llamado hacia la renovación y fortalecimiento de la democracia en Panamá. Con este homenaje, el gobierno y las autoridades locales buscan honrar el legado histórico de los panameños y sentar bases para una sociedad fundamentada en valores de justicia, ética y transparencia.