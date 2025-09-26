El Ministerio de la Presidencia sustenta presupuesto 2026 de B/. 204.4 millones

Aumentos salariales e inversión social impulsan el presupuesto 2026 del Ministerio de la Presidencia

• El monto se desglosa en B/. 172.4 millones para funcionamiento y B/. 32 millones para inversión en proyectos de impacto en comunidades vulnerables.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el monto recomendado para la vigencia 2026 de su cartera, el cual asciende a B/. 204,433,814. Este monto del Presupuesto Ministerio de la Presidencia es un 5.8% mayor al de 2025 y se desglosa en B/. 172,423,882 para funcionamiento y B/. 32,009,932 para inversión.

Componentes del aumento presupuestario

Orillac explicó que el incremento se debe al compromiso de aumentos salariales de los funcionarios, relacionados con leyes especiales, ascensos en el Servicio de Protección Institucional (SPI), sobresueldos y el pago de la prima de antigüedad.

Además, el aumento se justifica por la asignación de recursos destinados a los gastos del Plan de Alfabetización Constitucional, que lleva adelante la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac). El fin de este plan es lograr que «la ciudadanía participe activamente en el diseño de una nueva Constitución Política, fortaleciendo la democracia participativa, la justicia social y el Estado de Derecho», detalló el ministro.

Inversión en proyectos de impacto social

En el plano de las inversiones, el ministro de la Presidencia destacó varios proyectos sociales diseñados para impactar a sectores humildes, fortalecer las comunidades y promover la inclusión, la igualdad y las oportunidades para los panameños:

• Subsidio Sonrisa Mujer: Un plan de rehabilitación bucal enfocado en mujeres de bajos recursos a través de la entrega de prótesis bucales.

• Rehabilitación de Áreas Recreativas: Obras para mejorar las instalaciones del Parque Omar.

• Subsidio de Asistencia Social: Entrega de donaciones de artículos de primera necesidad a familias en estado de pobreza extrema.

• Proyecto Salud Visual: Realización de tamizajes visuales y auditivos para el beneficio de adultos y niños en las comarcas indígenas.

• Otros Subsidios: Incluyen el pago de cirugías, medicinas, insumos médicos y materiales de construcción para familias en estado de pobreza y pobreza extrema. También se ofrece apoyo para incentivar la autogestión y el emprendimiento en panameños humildes.