La diabetes en Panamá es un desafío de salud pública que afecta a 14.4% de los mayores de 15 años

D iabetes: Datos de la OMS indican que cerca de 450 mil personas desconocen su condición

• Expertos llaman a fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y a derribar mitos sobre tratamientos como la insulina para combatir la enfermedad que es una de las principales causas de ceguera e insuficiencia renal.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La diabetes en Panamá se ha posicionado como una de las principales enfermedades crónicas y causas de muerte en el país. Aproximadamente el 14.4% de la población panameña mayor de 15 años padece diabetes, lo que representa cerca de 200 mil personas. Sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan una situación aún más alarmante: se estima que 450 mil personas desconocen padecer esta enfermedad en el territorio nacional.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, expertos de América Latina hicieron un llamado urgente a fortalecer el diagnóstico oportuno y a desmitificar los tratamientos para garantizar que los pacientes reciban la atención médica y el tratamiento adecuado. La prevalencia de la enfermedad se ha triplicado en la región desde 1990, afectando actualmente a unos 112 millones de adultos y convirtiéndose en uno de los principales desafíos de salud pública.

La diabetes en Latinoamérica y sus riesgos

Durante una conferencia de prensa virtual para Latinoamérica, la Mtra. Ana Lía García de la Fundación IMSS, la Dra. Gabriela Rovira de la Sociedad Argentina de Diabetes, la Dra. Liliana Orozco de Yo También Vivo con Diabetes y la Dra. Liliana Silva de Sanofi, destacaron la doble urgencia que enfrenta la región: la prevención y el diagnóstico temprano.

El doctor Nelson Rodríguez, gerente médico de Sanofi, resaltó la necesidad de contrarrestar la desinformación. «Existen múltiples mitos alrededor del padecimiento que retan el acercamiento a los pacientes, por ejemplo, algunas personas piensan que la prescripción de ciertas terapias como la insulina es sinónimo de que la enfermedad empeoró. Necesitamos derribar estas ideas con la difusión de información basada en evidencia y la capacitación médica continua», afirmó.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre. Es una de las principales causas de complicaciones severas como ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y la pérdida de miembros inferiores. A nivel global, la enfermedad es la tercera causa principal de pérdida de años de vida por muerte prematura.

Factores de riesgo y adherencia al tratamiento

Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 están presentes desde edades tempranas en Latinoamérica: el 16% al 19% de los niños padecen obesidad, mientras que el 81% de los adolescentes presenta actividad física insuficiente.

Un factor esencial para el control de la diabetes es la adherencia al tratamiento prescrito. Las opciones terapéuticas modernas incluyen medicamentos orales y terapias inyectables, que permiten un manejo personalizado. El Dr. Rodríguez explicó que el tratamiento requiere una transformación integral del estilo de vida. «Adoptar un plan de alimentación saludable, mantener una rutina de actividad física constante y acudir al monitoreo clínico regular son pilares que no solo permiten controlar la enfermedad, sino también prevenir o retrasar sus complicaciones», aseguró el experto.

Regiones más afectadas en Panamá

En Panamá, las tres regiones más afectadas por la enfermedad son las provincias de Chiriquí, Herrera y el distrito de San Miguelito.

Los expertos reafirmaron que la investigación, la capacitación médica continua, la innovación terapéutica y la colaboración público-privada entre los sistemas de salud son el camino para ampliar el acceso a tratamientos, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y detener el aumento de la enfermedad en la región.

