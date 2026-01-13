Acodeco inicia el primer inventario de arroz de 2026 en Panamá

Autoridades ejecutan el primer inventario de arroz a nivel nacional

• El primer censo físico de 2026 determinará si el país cuenta con reservas suficientes o si se requiere la importación de arroz para suplir el mercado.

(13/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con la colaboración de instituciones del sector agropecuario, inició en todo el país el primer inventario de arroz físico del presente año.

Objetivos y alcance de la verificación nacional

Esta labor se desarrolla en molinos, distribuidoras y diversos establecimientos de comercio al por menor, con el objetivo de recopilar información que permita determinar la existencia y el nivel de abastecimiento de este producto, considerado básico en la dieta alimenticia de los panameños.

Los datos obtenidos mediante estos inventarios sirven como parámetros para la planificación y la toma de decisiones gubernamentales. Estos registros son fundamentales para definir si es necesario recurrir a la importación del grano en caso de que se detecte un posible desabastecimiento, así como para establecer la cantidad exacta requerida para suplir la demanda del mercado nacional.

Metodología y coordinación interinstitucional

Durante la ejecución de los inventarios, la principal variable que investigan los funcionarios de la Acodeco, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), es la existencia total de arroz a nivel nacional. La inspección abarca el grano tanto en cáscara como pilado, dentro de un período determinado, a fin de garantizar un abastecimiento adecuado para los consumidores.

Antecedentes de disponibilidad

Es importante señalar que, en el último registro estadístico de este tipo realizado del 26 al 30 de mayo de 2025, se contabilizó una disponibilidad total de 2,806,361.94 quintales en todo el territorio nacional. Los resultados del actual proceso permitirán actualizar estas cifras y asegurar la estabilidad en la cadena de suministro del principal rubro de consumo en el país.

