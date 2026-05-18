Hospital Manuel Amador Guerrero marca un precedente con su primera craneotomía por tumor cerebral

Un equipo de neurocirujanos del Hospital Manuel Amador Guerrero logró realizar con éxito la primera intervención de este tipo en la provincia de Colón, permitiendo que la paciente se recupere favorablemente.
Presidente José Raúl Mulino destaca hito médico tras exitosa craneotomía por tumor cerebral en Colón
• El mandatario panameño felicitó a los especialistas encargados de la operación de alta complejidad, la cual evita el traslado de pacientes colonenses hacia las instalaciones médicas de la ciudad capital.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Luego de un año de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, inaugurara el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, neurocirujanos de esta instalación médica alcanzaron un hito para la provincia de Colón al realizar con éxito la primera craneotomía por tumor cerebral en su historia. Para celebrar este logro, el presidente Mulino regresó a la instalación hospitalaria, donde conversó con los doctores Héctor Lezcano y Francisco Medina, encargados de remover el tumor cerebral a la paciente de 50 años.
La señora ingresó al cuarto de urgencias presentando convulsiones; sin embargo, tras la oportuna intervención de los galenos, hoy se recupera favorablemente en la sala de cuidados intensivos. Actualmente se encuentra bajo sedación y monitoreo constante mientras disminuye la inflamación cerebral.
Avance en la atención neuroquirúrgica regional
Este procedimiento de alta complejidad abre una nueva era en la atención neuroquirúrgica de la región y evita que los pacientes colonenses tengan que ser trasladados a la capital para recibir intervenciones especializadas. Al respecto, el presidente Mulino felicitó a los jóvenes especialistas, señalando que esto demuestra la calidad y el nivel de medicina que se está ofreciendo en el lugar para Colón y los colonenses.
Por su parte, el Dr. Lezcano indicó que mientras avanza la recuperación de la paciente, las muestras extraídas del tumor serán analizadas por patología para determinar el tipo de células y establecer un diagnóstico definitivo.
Integración de los servicios de salud y recorrido
Mulino aprovechó para recorrer las diferentes salas hospitalarias, y constató que se trabaja con la misma eficiencia y pulcritud que cuando se inauguró, en junio de 2025. El mandatario resaltó que este es un buen ejemplo de la integración de los servicios de salud, al ser un hospital que trabaja bajo el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, sin ningún tipo de problema, ahorrando costos y ofreciendo una operación de primer mundo.
Durante la jornada, el presidente también conversó con pacientes y familiares en el pabellón de consulta externa, los cuales le confirmaron estar satisfechos con los servicios de salud que están recibiendo, y recorrió las salas de neonatología y hemodiálisis.
Estadísticas de rendimiento hospitalario
Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el personal médico del nuevo hospital ha practicado 5,038 cirugías y ha atendido 49,161 casos de urgencias. En ese mismo lapso, se han registrado 3,861 egresos de pacientes.
Igualmente, se han dispensado 140,892 medicamentos, practicado 246,170 pruebas de laboratorio; 16,429 estudios radiográficos simples; 2,42 ultrasonidos y 2,661 tomografías.
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