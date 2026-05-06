Primera Dama visita la Senacyt para conocer los avances del sistema científico panameño

Durante su visita oficial, Maricel Cohen de Mulino aceptó la designación como Embajadora de la Generación de Inteligencia Artificial para respaldar iniciativas estratégicas de innovación y tecnología.
Maricel Cohen de Mulino se suma como embajadora de IA tras conocer el sistema científico nacional
• La Primera Dama de la República realizó un recorrido por la Senacyt y el Indicasat AIP para evaluar el funcionamiento y los programas de investigación que impulsan el desarrollo del país.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, realizó una visita oficial a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el propósito de profundizar en el conocimiento sobre el funcionamiento y los logros recientes del sistema científico nacional. Durante la jornada, recorrió infraestructuras clave y sostuvo encuentros de alto nivel para alinear esfuerzos en pro del desarrollo tecnológico del país.
La agenda de la Primera Dama inició en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP), donde fue recibida por su director, el Dr. Timothy Thomson. En este centro, Maricel Cohen de Mulino conoció la operatividad de los laboratorios de microscopía confocal de barrido, bioinformática, genómica y espectrometría de masas, destacando la importancia de estos espacios para la investigación avanzada en Panamá.
Programas estratégicos y desarrollo sostenible
Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Senacyt con el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Dr. Eduardo Ortega Barría. En este espacio se expusieron los pilares institucionales que sostienen el sistema científico, incluyendo los programas de becas internacionales, la formación científica desde el ámbito escolar, el fomento a la innovación y los mecanismos de financiamiento para Investigación y Desarrollo (I+D).
El Dr. Ortega Barría presentó estas iniciativas como motores esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar el posicionamiento de Panamá en el ámbito tecnológico regional.
Designación como Embajadora de la Generación de IA
En el marco de la visita, Maricel Cohen de Mulino aceptó la invitación para fungir como Embajadora de la Generación de Inteligencia Artificial (IA) en Panamá. Bajo este rol, la Primera Dama respaldará proyectos de gran impacto como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Concurso Nacional de Oratoria 2026, el cual se centrará en el papel de la juventud frente a la IA.
Asimismo, su labor como embajadora incluirá el acompañamiento en la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil y el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF). La Primera Dama y su equipo técnico manifestaron su disposición para establecer colaboraciones con la Senacyt que permitan ampliar el acceso tecnológico y asegurar que los beneficios de la innovación alcancen a toda la ciudadanía.
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