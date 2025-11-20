Salario Mínimo: Primera sesión de la Comisión Nacional avanza en búsqueda de consensos

Los sectores empleador y trabajador iniciaron las negociaciones con un plazo límite establecido para el 10 de diciembre, enfocados en evaluar el impacto de un ajuste salarial, especialmente en la canasta básica y en las micro y pequeñas empresas.

• La ministra de Trabajo reconoció la complejidad de equiparar las regiones salariales, una propuesta en discusión que podría afectar a la economía que aún se encuentra en proceso de recuperación.