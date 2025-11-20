Salario Mínimo: Primera sesión de la Comisión Nacional avanza en búsqueda de consensos

Los sectores empleador y trabajador iniciaron las negociaciones con un plazo límite establecido para el 10 de diciembre, enfocados en evaluar el impacto de un ajuste salarial, especialmente en la canasta básica y en las micro y pequeñas empresas.
Diálogo y consenso marcan la primera mesa del Salario Mínimo con plazo hasta el 10 de diciembre
• La ministra de Trabajo reconoció la complejidad de equiparar las regiones salariales, una propuesta en discusión que podría afectar a la economía que aún se encuentra en proceso de recuperación.
(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión Nacional de Salario Mínimo celebró su primera sesión de manera «muy productiva y positiva», destacada por un ambiente de diálogo y búsqueda de consenso entre los sectores involucrados. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, resaltó el compromiso y la responsabilidad tanto del sector trabajador como del empleador en la evaluación de un ajuste salarial que esté basado en la situación actual del país.
Muñoz de Cedeño aseguró que el ambiente es propicio para lograr un acuerdo que satisfaga a las partes. Durante el encuentro, se discutió ampliamente la situación de la canasta básica y la necesidad de garantizar el acceso de las familias panameñas a los productos esenciales. Asimismo, se analizó el potencial impacto que un ajuste salarial podría generar en los trabajadores ocupados, en aquellos que buscan empleo y, crucialmente, en las micro y pequeñas empresas, las cuales son consideradas la «columna vertebral» de la economía y las más sensibles a estas determinaciones.
Negociación y Cronograma Establecido
La comisión ha establecido un cronograma oficial para el desarrollo de las ponencias y las negociaciones entre empleadores y trabajadores, contando con la presencia de observadores y equipos técnicos de cada sector.
Plazo para el Acuerdo
La ministra de Trabajo informó que ya se aprobó el reglamento y el cronograma oficial que estipula un plazo de cuatro semanas para alcanzar un consenso. La fecha límite para lograr este acuerdo es el 10 de diciembre. Durante este tiempo se desarrollarán las negociaciones y se presentarán las propuestas de los diferentes sectores.
Discusión sobre la Regionalización Salarial
Respecto a la propuesta de equiparar la Zona 2 de salarios con el resto del país, la ministra reconoció que la idea es de naturaleza compleja. Recordó que una revisión anterior implicó la reducción de las regiones salariales de tres a dos, lo que ya representó un aumento considerable para las empresas, cuyos efectos todavía se perciben mientras la economía nacional se recupera. Por esta razón, las conversaciones con ambos sectores se mantienen abiertas para evaluar las posibilidades y el impacto real de una eventual modificación regional.
Participación Interinstitucional y Sectorial
La jornada de la primera sesión contó con importantes exposiciones de diversas instituciones gubernamentales y de representación laboral.
Hubo presentaciones por parte de las siguientes entidades:
• Ministerio de Salud (MINSA)
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
• Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
• Contraloría General de la República
• Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)
• Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
Además, representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) expusieron un análisis detallado de los factores que inciden directamente en las necesidades de los trabajadores y sus familias.
