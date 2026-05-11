Familiares destacan mejoras en primera visita al nuevo centro femenino La Esmeralda

El Director General del Sistema Penitenciario supervisó el primer encuentro familiar en el centro femenino La Esmeralda, destacando las nuevas normas de salubridad y resocialización.
Centro femenino La Esmeralda recibe primeras visitas en instalaciones modernas
• Familiares de las privadas de libertad resaltan el impacto positivo de las nuevas infraestructuras y las áreas recreativas durante la jornada inaugural de visitas en el penal.
(09/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Familiares de las privadas de libertad participaron este sábado en la primera jornada de visitas familiares en el nuevo centro femenino La Esmeralda, calificando las nuevas instalaciones como un cambio significativo y positivo para la población penitenciaria. Durante el encuentro, los visitantes resaltaron las condiciones de comodidad, seguridad y amplitud que ofrece el recinto en comparación con las estructuras anteriores del Cefere.
Testimonios y nuevas condiciones de convivencia
Indira, madre de una de las residentes, expresó su satisfacción al observar las áreas acondicionadas, señalando que anteriormente los menores debían permanecer en espacios reducidos o áreas no aptas durante las lluvias. Por su parte, otros familiares manifestaron su comprensión ante las nuevas medidas administrativas, incluyendo la restricción de ingreso de alimentos externos para evitar la introducción de artículos prohibidos y garantizar el orden.
El Director General del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, acompañado por el subdirector Fabián Camargo, estuvo presente durante la jornada para supervisar el flujo de personas y coordinar los recorridos. Torregroza informó que para este primer día se contó con el respaldo de la Autoridad de Tránsito y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), instituciones que facilitaron autobuses para el traslado de los familiares hasta el centro.
Normativas de salubridad y servicios internos
La dirección explicó que la prohibición de traer alimentos responde a criterios de salubridad y seguridad. Las nuevas edificaciones no contemplan conexiones eléctricas para cocinas improvisadas, las cuales representaban focos de infección en el pasado. Para suplir las necesidades de las internas, el penal cuenta con un quiosco abastecido con los productos requeridos para su permanencia.
Asimismo, se enfatizó que el Sistema Penitenciario continuará trabajando en la implementación de programas y proyectos que mejoren la calidad de vida y el proceso de resocialización de las mujeres en el centro.
Programas de resocialización y recreación
Durante la visita, los niños disfrutaron de un área recreativa diseñada específicamente para ellos. Además, los asistentes pudieron degustar productos de panadería elaborados por las propias privadas de libertad a través del programa «Amasando Esperanza». Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Gobierno, forma parte de los ejes de capacitación laboral que buscan brindar herramientas productivas a las internas para su futura reintegración a la sociedad.
Al finalizar la jornada, los familiares reiteraron su satisfacción con el ambiente agradable y la amplitud de los espacios del centro femenino La Esmeralda, destacando que el nuevo entorno favorece una convivencia más humana y digna.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *