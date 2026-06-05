Más privados de libertad se entregan en medio de intensos operativos de búsqueda

Varios privados de libertad que se mantenían prófugos del Centro Penitenciario La Joyita se entregaron a las autoridades durante los despliegues de búsqueda ejecutados en el sector este del país.
Ministra de Gobierno confirma la entrega de privados de libertad en Chepo
• En medio de operativos conjuntos entre el Ministerio de Gobierno, el Sistema Penitenciario, el SPI y la Policía Nacional, se logró la custodia de más privados de libertad evadidos.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Varios privados de libertad que permanecían prófugos del Centro Penitenciario La Joyita se han estado entregando a las autoridades en medio de un operativo de búsqueda desplegado en diversos puntos del país. En estas acciones de localización y captura participó de forma directa la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y el director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Armando King.
Desde tempranas horas de la jornada, las unidades del SPI, en conjunto con los efectivos de la Policía Nacional, se desplegaron en diversas comunidades del distrito de Chepo, en el sector este de la nación. El objetivo principal de este despliegue es lograr la recaptura de los privados de libertad que lograron escapar de la instalación carcelaria el pasado 1 de junio y que todavía se movilizan en las áreas circundantes a dicho distrito.
Declaraciones de las autoridades y estado de la búsqueda
La ministra Dinoska Montalvo destacó que las fuerzas de seguridad continúan de manera ininterrumpida con las labores de recuperación de los privados de libertad que se mantenían evadidos de la justicia. La funcionaria recalcó las acciones del gobierno señalando que los están buscando y los están encontrando, al tiempo que reiteró el llamado formal de retorno a las instalaciones penales para aquellos que todavía están prófugos, advirtiendo que esta situación evita que su condición judicial empeore.
Por su parte, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, detalló que los privados de libertad que ya han sido recapturados se encuentran bajo la custodia correspondiente del sistema. Torregroza emitió un mensaje de tranquilidad para toda la comunidad panameña y aseguró que las fuerzas del orden se mantienen tras la pista de cada uno de los individuos que se fugaron del centro penitenciario.
Plazos para la entrega voluntaria
El jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario también formuló un llamado directo a los prófugos que quedan fuera de los recintos, advirtiendo sobre las condiciones de tiempo de los operativos:
• Se otorgó un plazo hasta el día de hoy para entregarse formalmente.
• Las entregas pueden realizarse en los centros penitenciarios.
• Los evadidos también pueden presentarse en las diferentes estaciones de policía.
• Se enfatizó que el tiempo está corriendo para quienes aún evaden la justicia.
Finalmente, el director del Servicio de Protección Institucional, Armando King, manifestó el compromiso de la institución que lidera, indicando que van a seguir cumpliendo rigurosamente con la misión que se les encomendó de ir a recapturar a aquellos individuos que se mantienen en condición de prófugos de la justicia.
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