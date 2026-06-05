Más privados de libertad se entregan en medio de intensos operativos de búsqueda

Finalmente, el director del Servicio de Protección Institucional, Armando King, manifestó el compromiso de la institución que lidera, indicando que van a seguir cumpliendo rigurosamente con la misión que se les encomendó de ir a recapturar a aquellos individuos que se mantienen en condición de prófugos de la justicia.

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