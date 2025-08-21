Productores y comunidades rurales impulsados por mejoras viales en Los Santos

MOP rehabilita ruta Guaniquito – Aguas Calientes y fortalece acceso rural en Tonosí

Los trabajos incluyen conformación de calzada y atención de puntos críticos, facilitando el tránsito y acceso a servicios básicos.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Más de mil habitantes del corregimiento de La Tronosa, en el distrito de Tonosí, se ven beneficiados por los trabajos de mantenimiento que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la vía Guaniquito – Aguas Calientes, como parte del plan de mejoramiento de la red vial rural en la provincia de Los Santos.

La intervención contempla la conformación de calzada, escarificación y atención de puntos críticos, con el objetivo de garantizar el libre tránsito durante todo el año. Esta ruta, además de conectar comunidades, representa un eje estratégico para los productores locales, facilitando el traslado de bienes y servicios esenciales.

“Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a los moradores con calles en buen estado, se está implementando este tipo de mantenimiento que garantiza el libre tránsito durante todas las épocas del año”, indicó el ingeniero Iván Espino, director regional del MOP en Los Santos. Añadió que el equipo de mantenimiento se moviliza por todos los distritos de la provincia conforme al cronograma establecido.

La rehabilitación de esta vía forma parte de una estrategia integral que busca mejorar el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación en zonas rurales, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico local.