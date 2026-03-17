Programa Adopta tu Escuela impulsará la formación turística técnica en 16 centros educativos

Alianza entre APATEL y MEDUCA fortalece la formación turística en Panamá

• La Asociación Panameña de Hoteles y el Ministerio de Educación implementan el programa Adopta tu Escuela para cerrar la brecha entre la enseñanza técnica y las exigencias de la industria.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y el Ministerio de Educación (MEDUCA) suscribieron una carta de intención con el objetivo de elevar la calidad de la formación turística en Panamá. Mediante la implementación del programa Adopta tu Escuela, ambas entidades buscan establecer un vínculo directo entre el sector privado y el sistema educativo público, fortaleciendo las competencias técnicas de los estudiantes de Bachillerato en Turismo.

Alcance nacional y pilares del programa

La iniciativa se basa en tres ejes fundamentales: educación práctica, generación de oportunidades laborales e integración de la empresa privada como aliada del proceso formativo. En esta etapa inicial, el proyecto involucra a 16 centros educativos y 18 hoteles afiliados a APATEL, distribuidos estratégicamente en varias provincias. En la provincia de Panamá, participan planteles como el Richard Neumann, Isabel Herrera de Obaldía e Instituto Comercial Bolívar; en Chiriquí, se integran el Colegio Pablo Emilio Corsen y el Francisco Morazán, entre otros; mientras que en Coclé, Colón y Herrera participan el IPT de Río Hato, el Colegio José Guardia Vega y el Instituto Plinio Moscoso, respectivamente.

El acuerdo establece que el sector hotelero brindará acompañamiento técnico para actualizar las competencias de los estudiantes y renovar las metodologías de enseñanza aplicadas por los docentes. Esta sinergia busca asegurar que la formación académica responda de manera efectiva a las necesidades reales de una industria que es considerada pilar estratégico para la economía y la proyección internacional del país.

Seguimiento y competitividad del destino

Para garantizar el éxito de esta cooperación, se creará una Comisión Técnica conjunta integrada por representantes de MEDUCA y APATEL. Este organismo será el encargado de planificar, coordinar y dar seguimiento a las acciones formativas, asegurando que los programas se mantengan alineados con las demandas actuales de la industria turística global.

Para los suscriptores del acuerdo, esta colaboración representa un avance significativo hacia un modelo educativo conectado con la realidad productiva. Al facilitar la inserción laboral de los egresados y fortalecer la profesionalización del servicio, se eleva la competitividad de Panamá como destino turístico en el escenario internacional.

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