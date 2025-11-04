Programa de Alfabetización «Yo sí puedo» Beneficia a 38 Adolescentes en Centros de Custodia de Panamá y Colón

MIDES y M ingob Culminan P rograma de A lfabetización para Adolescentes en Conflicto con la Ley

• Los beneficiarios, en conflicto con la ley, pertenecen al C entro de C umplimiento de L as G arzas, en P anamá, y al C entro de C ustodia y C umplimiento B asilio L akas, en la provincia de C olón.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) llevaron a cabo el acto de graduación del Programa de Alfabetización “Yo sí puedo”. Este programa, realizado en alianza estratégica, benefició a un total de 38 adolescentes en conflicto con la ley de los centros de custodia y cumplimiento de Panamá y Colón.

Alfabetización como Oportunidad de Reintegración

El acto de graduación se centró en los veinte adolescentes que participaron en el Centro de Cumplimiento de Las Garzas, en Panamá. Ysatis Forte, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, detalló que el Programa de Alfabetización se ha venido realizando desde principio de año en los centros, logrando que los jóvenes aprendan a leer y escribir. Forte catalogó como «muy gratificante» el desarrollo de estos proyectos dentro de los centros.

Marijulia Barría, representante del MIDES, señaló que el aporte de la institución a la sociedad es enseñar a leer y a escribir a quienes no han podido aprender por diversos motivos. En el caso específico de los centros de custodia y cumplimiento, se logró alfabetizar a 38 adolescentes, divididos entre el Centro de Cumplimiento de Las Garzas, y el Centro de Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas, ubicado en la provincia de Colón.

«Nos enorgullece mucho que hayan tomado la decisión de aprender porque este es una pequeña puerta que les abre oportunidades para más aprendizaje y otras cosas mejores”, comentó Barría.

Satisfacción de los Participantes

Los adolescentes graduados manifestaron su satisfacción por haber tenido la «valentía» de aprender cosas que previamente desconocían, como leer y escribir, y que hoy les han ayudado para bien.

Elías Ibarra, director del Centro de Cumplimiento de Las Garzas, calificó la graduación como un día especial debido a la importancia del curso que los jóvenes han culminado para sus vidas.