Programa Tapahuecos logra avance con 60 mil toneladas de asfalto en varias provincias

A través del programa Tapahuecos, el Gobierno Nacional ejecuta obras de bacheo y reposición de carpeta asfáltica en sectores estratégicos de Panamá, Herrera, Veraguas, Colón y Chiriquí.
Avanza programa Tapahuecos con intervenciones viales en Colón, Chiriquí y Panamá Oeste
• El Ministerio de Obras Públicas ha aplicado más de 60 mil toneladas de asfalto para rehabilitar vías críticas en múltiples provincias durante la temporada de verano.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó un avance significativo en la ejecución del programa Tapahuecos, logrando la colocación de más de 60 mil toneladas de asfalto en diversas provincias del territorio nacional durante la presente temporada de verano. Según informó el ministro José Luis Andrade, estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar la red vial en puntos de alto flujo vehicular y zonas con deterioro marcado.
Intervenciones en Panamá y Panamá Oeste
Dentro del cronograma de trabajo, el programa desarrolla actualmente mejoras en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en la comunidad de Villa Mireya, ubicada en el distrito de Capira. De igual forma, en la provincia de Panamá, las cuadrillas se mantienen desplegadas en el corregimiento de Pacora, atendiendo sectores como Utivé y Pacora Centro, donde la estructura vial presentaba daños considerables que afectaban la circulación diaria.
Rehabilitación de calles en Herrera y Veraguas
En la provincia de Herrera, el plan de rehabilitación abarca 26 calles del distrito de Chitré, sumando un total de 13.424 kilómetros intervenidos. Estos trabajos benefician a más de 60 mil residentes de corregimientos como La Arena, Monagrillo, San Juan Bautista, Llano Bonito y Chitré cabecera.
Por otro lado, en Veraguas se ejecuta el proyecto Tapahuecos 3, que incluye la intervención de 28 calles en Santiago. Las labores contemplan la reposición de carpeta asfáltica en 18 tramos y bacheo en otros 10 puntos. Asimismo, el ministro Andrade inspeccionó la rehabilitación de la vía Cañacillas – Punta Delgadita, una ruta de circunvalación esencial para conectar sectores como Nuevo Santiago, San Martín de Porres y Canto del Llano con la vía Interamericana.
Avances en Colón y Chiriquí
Los trabajos también han iniciado en la provincia de Colón, centrándose inicialmente en el área de Cuatro Altos. En este punto, se realizan tareas de demolición, perfilado, reposición de concreto y colocación de asfalto. Esta obra se ejecutará por etapas durante un periodo estimado de cuatro meses, asegurando que el tránsito vehicular no se vea interrumpido totalmente.
En la provincia de Chiriquí, las labores se concentran en el distrito de David, específicamente en el corregimiento de Pedregal. Allí se rehabilitan cerca de siete kilómetros de carretera, cubriendo el trayecto desde Puerto Pedregal hasta la avenida Red Gray. El objetivo final de estas intervenciones, de acuerdo con lo expresado por el ministro Andrade en su recorrido, es garantizar la seguridad de los usuarios y dinamizar la economía mediante una infraestructura vial eficiente.
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