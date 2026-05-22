Más de 200 privados de libertad reciben diplomas mediante programas de reinserción social

Internos del Centro Penitenciario de Penonomé culminaron con éxito diversos cursos de formación profesional dictados por el Inadeh para facilitar su futura incorporación comunitaria.
Entregan certificados de capacitación como parte de los programas de reinserción social en Coclé
• Autoridades del Ministerio de Gobierno y representantes provinciales presenciaron la graduación de los internos en disciplinas técnicas, humanísticas y de desarrollo profesional.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Penonomé, Panamá.- Más de 200 privados de libertad del Centro Penitenciario de Penonomé culminaron con éxito diversos cursos impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), como parte de los programas de reinserción social que desarrolla el Ministerio de Gobierno (Mingob) a través del Sistema Penitenciario. En medio de intervenciones institucionales, autoridades y representantes de distintas entidades fueron testigos del esfuerzo de los internos que decidieron utilizar el tiempo de reclusión para capacitarse y construir nuevas opciones de vida.
El director del centro penal, Álvaro Montoya, destacó que esta graduación representa un avance significativo dentro de la realidad penitenciaria, donde se busca apoyar de manera continua a los internos a través del plan individual de tratamiento. El funcionario señaló que el Inadeh constituye una pieza fundamental de los programas de reinserción social, puesto que mantener a la población detenida ocupada en actividades formativas resulta esencial para su futuro.
Los privados de libertad recibieron instrucción especializada en disciplinas prácticas y académicas como albañilería, construcción, cultura, inteligencia emocional, desarrollo humano y desarrollo profesional. El propósito directo de estas materias consiste en facilitar su reincorporación positiva a la estructura sociolaboral una vez que recuperen su libertad.
Compromiso docente y apoyo institucional
El director del centro penal manifestó que impartir clases a la población privada de libertad requiere de altos niveles de empatía y vocación, reconociendo las complejidades de trabajar con un grupo humano que posee múltiples necesidades. No obstante, Montoya ratificó que la institución sigue apostando al cambio y al desarrollo de los programas de reinserción social, expresando su agradecimiento hacia los instructores, el cuerpo de custodios, las entidades y las organizaciones presentes en el acto.
Por su parte, el director regional del Inadeh, Aldair Rodríguez, motivó a los graduandos a emplear las destrezas adquiridas como una vía de transformación personal. El directivo regional puntualizó que toda persona requiere de oportunidades y que lo indispensable es aprovecharlas de forma correcta para que lo aprendido en las aulas les sirva para salir adelante, obtener un empleo y modificar sus vidas.
En representación de la Gobernación de Coclé, Leydis González transmitió el mensaje del gobernador provincial, donde se resaltó que la educación posee la facultad de transformar trayectorias de vida y abrir espacios de superación. González celebró la perseverancia, el esfuerzo y la determinación de los internos para seguir avanzando en sus metas individuales.
Respaldo legislativo y testimonio de los beneficiarios
Asimismo, el diputado Julio De La Guardia reconoció la relevancia de otorgar segundas oportunidades a los ciudadanos en reclusión y aseguró que mantendrá su gestión orientada a impulsar mejoras estructurales para el sistema penitenciario de la provincia de Coclé. El parlamentario señaló que la formación educativa es el instrumento idóneo para ayudar a los internos a superarse y reintegrarse a la comunidad de una mejor manera.
Las palabras de agradecimiento en nombre de los graduandos correspondieron al privado de libertad Alexis Amores, integrante del Círculo de Lectura del centro. El interno agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo del evento y de las capacitaciones, afirmando que cada diploma recibido constituye un paso hacia la libertad anhelada. Amores aseveró que es posible lograr un cambio personal y dirigió un mensaje de reconocimiento a la ministra de Gobierno por la gestión que realiza en beneficio de la población penal del país.
La ceremonia protocolar contó con un espacio artístico coordinado por los trovadores Carlos Tenorio y Celestino Rodríguez, miembros del Círculo de Lectura del centro denominado «Lee, crece e inspira». De igual forma, las autoridades y asistentes participaron en una muestra dedicada a la exhibición de las diversas artesanías confeccionadas por los privados de libertad del centro penal.
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