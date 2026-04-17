Congreso de Propiedad Horizontal 2026 impulsa la convivencia y modernización del sector

Durante el cuarto Congreso de Propiedad Horizontal 2026, las autoridades del Miviot reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del marco legal para garantizar la sostenibilidad y armonía en los conjuntos residenciales.
Miviot destaca la Propiedad Horizontal como pilar del desarrollo sostenible
• El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, resaltó la importancia de la Propiedad Horizontal para el ordenamiento urbano y la gestión de comunidades organizadas durante la apertura de un congreso especializado.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El desarrollo de la Propiedad Horizontal en Panamá se consolida como un eje esencial para el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, según manifestó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez. Durante la inauguración del cuarto Congreso de Propiedad Horizontal 2026, el funcionario, en representación del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime A. Jované C., subrayó que este modelo de convivencia es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda y la organización comunitaria en el país.
El impacto de la gestión administrativa
Méndez destacó que el papel de los administradores, regulado por la Ley 284 del 14 de febrero de 2022, es estratégico para el bienestar social. Según explicó el viceministro, estos profesionales no solo se encargan de la gestión de bienes físicos, sino que actúan como mediadores y líderes que garantizan el cumplimiento normativo. Su labor es determinante para fomentar la confianza entre los copropietarios y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de cada inmueble bajo el régimen de Propiedad Horizontal.
Compromiso institucional y desafíos del sector
Desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se reafirmó la intención de continuar con el fortalecimiento del marco técnico y legal. El viceministro Méndez puntualizó que la institución seguirá impulsando procesos más eficientes y normativas claras para responder a las necesidades actuales.
Entre los principales retos identificados para el sector se encuentran:
Espacios de capacitación y atención ciudadana
El funcionario concluyó que el congreso representa un avance para Panamá al promover el diálogo y la capacitación continua, buscando que las mejores prácticas locales sirvan como referencia en la región. Como parte de esta iniciativa, el Miviot mantiene un estand informativo en el Centro de Convenciones Atlapa durante los dos días del evento, con el objetivo de brindar asesoría directa a la ciudadanía sobre los alcances y regulaciones de la Propiedad Horizontal.
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