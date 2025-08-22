Proponen regular figura del administrador de propiedad horizontal con nueva ley

Diputada Hernández impulsa licencia para administrador de propiedad horizontal en Panamá

El anteproyecto de ley 112 propone crear una Junta Técnica y establecer la licencia del administrador de propiedad horizontal, regulando su ejercicio profesional.

Con más de 4 mil PH en Panamá, el proyecto busca garantizar administradores capacitados, responsables y comprometidos con la gestión de bienes comunes.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley 112, que busca establecer un marco regulatorio para el ejercicio del administrador de propiedad horizontal en Panamá. La iniciativa fue presentada por la diputada Grace Hernández y contempla la creación de una Junta Técnica de Administración de Propiedad Horizontal adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, así como la implementación de una licencia oficial para ejercer esta función.

Durante la exposición de motivos, Hernández destacó que Panamá ha sido pionera en América Latina en reconocer la singularidad de la propiedad horizontal, estableciendo un régimen especial que ha evolucionado para responder a las crecientes demandas sociales, legales y técnicas de la vida en comunidad. Subrayó que esta modalidad, compuesta por bienes privados y comunes, se fundamenta en principios como la convivencia pacífica, el respeto a la dignidad humana, la sostenibilidad y el debido proceso.

“La propuesta busca dignificar la labor del administrador de propiedad horizontal, proteger a las comunidades y consolidar un régimen más seguro, justo y sostenible para todos los panameños”, señaló la diputada.

Cristian González, presidente de la Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá (ADEPA PH), respaldó la iniciativa, afirmando que el administrador de PH es un actor esencial para la armonía, conservación del patrimonio común y gestión normativa de miles de residencias en el país. Añadió que estos profesionales también actúan como mediadores, gestores comunitarios y responsables de activos compartidos que pueden representar cifras significativas.

Actualmente, existen alrededor de 4 mil propiedades horizontales en Panamá, principalmente en forma de edificios, cuya administración recae en estos profesionales. El anteproyecto busca regular su formación, experiencia y capacidad, elevando los estándares del sector.

Tras dos intentos legislativos previos, el tema ha sido retomado con fuerza gracias al impulso de la diputada Hernández y ADEPA PH. La asociación confía en que el proyecto avance con transparencia y celeridad en los tres debates legislativos restantes, hasta convertirse en Ley de la República.