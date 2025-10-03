Fundación Ciencia en Panamá propone hoja de ruta para fortalecer el sistema de salud nacional

La Fundación Ciencia en Panamá ha presentado un conjunto de nueve propuestas enfocadas en fortalecer el sistema de salud del país, enfatizando que la salud es un derecho humano que requiere acciones urgentes y decisiones basadas en evidencia científica.
Ciencia en Panamá llama al diálogo para un sistema de salud justo y efectivo
• Las propuestas buscan una transformación integral, promoviendo desde la atención preventiva y la capacitación del personal, hasta la gestión transparente y el aseguramiento de infraestructura y suministros.
(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Ciencia en Panamá ha presentado una serie de propuestas concretas orientadas a la construcción de un sistema de salud nacional más robusto, equitativo y, fundamentalmente, basado en la evidencia científica. La organización subraya que la salud es un derecho humano fundamental y que las decisiones en esta área exigen acciones urgentes y bien fundamentadas.
La Fundación propone una visión integral que abarca desde la calidad de la atención directa hasta la gestión de los recursos y la infraestructura.
Pilares para un Sistema de Salud Fortalecido
Para alcanzar el objetivo de un sistema de salud que funcione de manera justa y efectiva, la Fundación Ciencia en Panamá recomienda nueve pilares clave:
1. Atención Primaria y Oportunidad
Se debe garantizar una atención cercana, preventiva y oportuna. Esto implica que cada comunidad cuente con personal de salud fácilmente accesible que pueda prevenir problemas de salud y atenderlos antes de que escalen a cuadros graves.
2. Monitoreo y Adaptación Constante
El sistema de salud requiere una adaptación constante y debe ser revisado y actualizado periódicamente. Esto debe ser apoyado por mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes, estrictamente basados en evidencia científica, para responder de manera efectiva a las necesidades reales y cambiantes de la población.
3. Fomento del Trabajo en Equipo
Los profesionales de la salud deben funcionar como un solo equipo, colaborando activamente, compartiendo conocimientos y experiencias, y utilizando protocolos comunes para asegurar una atención integral y coordinada.
4. Personal de Salud Motivado y Capacitado
Es fundamental organizar de mejor manera el trabajo del personal de salud, ofreciendo recursos humanos motivados y preparados mediante oportunidades de capacitación continua, condiciones laborales dignas y un ambiente de trabajo que fomente la motivación profesional.
5. Gestión Basada en el Mérito y Transparencia
Se debe implementar una gestión transparente y justa donde las contrataciones y ascensos se fundamenten en la capacidad y la experiencia. Esto requiere un sistema meritocrático con mecanismos claros de rendición de cuentas.
6. Prioridad en el Trato Humano
Los protocolos de atención deben enfatizar el trato humano y respetuoso, priorizando la empatía, la salud centrada en la persona, el acompañamiento continuo y el respeto hacia cada paciente.
7. Educación para la Población
La ciudadanía debe contar con educación en salud para adquirir herramientas claras que les permitan cuidar su bienestar, prevenir enfermedades y seguir adecuadamente los tratamientos médicos indicados.
8. Instalaciones Abastecidas y Resilientes
Las instalaciones de salud deben asegurar un abastecimiento constante de medicinas, insumos y equipos necesarios. Esto requiere la implementación de cadenas de suministros resilientes y una coordinación eficiente para prevenir el desabastecimiento.
9. Infraestructura de Alta Calidad
El personal de salud necesita condiciones de trabajo dignas e infraestructura y calidad con altos estándares para garantizar la atención que la población merece, incluyendo insumos y equipos adecuados.
La Fundación Ciencia en Panamá reafirma su convicción de que solo basando las decisiones en la ciencia, la transparencia y la evaluación constante se puede asegurar que las prácticas implementadas realmente logren el objetivo de mejorar la salud de la población. Por ello, la organización convoca a un diálogo nacional, sumando las ideas y el compromiso de todos los sectores—gobierno, universidades, sociedad civil y personal de salud— para construir un sistema de salud que sea justo, equitativo y efectivo para todos por igual.
