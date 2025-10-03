Fundación Ciencia en Panamá propone hoja de ruta para fortalecer el sistema de salud nacional

Ciencia en Panamá llama al diálogo para un sistema de salud justo y efectivo

• Las propuestas buscan una transformación integral, promoviendo desde la atención preventiva y la capacitación del personal, hasta la gestión transparente y el aseguramiento de infraestructura y suministros.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Ciencia en Panamá ha presentado una serie de propuestas concretas orientadas a la construcción de un sistema de salud nacional más robusto, equitativo y, fundamentalmente, basado en la evidencia científica. La organización subraya que la salud es un derecho humano fundamental y que las decisiones en esta área exigen acciones urgentes y bien fundamentadas.

La Fundación propone una visión integral que abarca desde la calidad de la atención directa hasta la gestión de los recursos y la infraestructura.

Pilares para un Sistema de Salud Fortalecido

Para alcanzar el objetivo de un sistema de salud que funcione de manera justa y efectiva, la Fundación Ciencia en Panamá recomienda nueve pilares clave:

1. Atención Primaria y Oportunidad

Se debe garantizar una atención cercana, preventiva y oportuna. Esto implica que cada comunidad cuente con personal de salud fácilmente accesible que pueda prevenir problemas de salud y atenderlos antes de que escalen a cuadros graves.

2. Monitoreo y Adaptación Constante

El sistema de salud requiere una adaptación constante y debe ser revisado y actualizado periódicamente. Esto debe ser apoyado por mecanismos de monitoreo y evaluación permanentes, estrictamente basados en evidencia científica, para responder de manera efectiva a las necesidades reales y cambiantes de la población.

3. Fomento del Trabajo en Equipo

Los profesionales de la salud deben funcionar como un solo equipo, colaborando activamente, compartiendo conocimientos y experiencias, y utilizando protocolos comunes para asegurar una atención integral y coordinada.

4. Personal de Salud Motivado y Capacitado

Es fundamental organizar de mejor manera el trabajo del personal de salud, ofreciendo recursos humanos motivados y preparados mediante oportunidades de capacitación continua, condiciones laborales dignas y un ambiente de trabajo que fomente la motivación profesional.

5. Gestión Basada en el Mérito y Transparencia

Se debe implementar una gestión transparente y justa donde las contrataciones y ascensos se fundamenten en la capacidad y la experiencia. Esto requiere un sistema meritocrático con mecanismos claros de rendición de cuentas.

6. Prioridad en el Trato Humano

Los protocolos de atención deben enfatizar el trato humano y respetuoso, priorizando la empatía, la salud centrada en la persona, el acompañamiento continuo y el respeto hacia cada paciente.

7. Educación para la Población

La ciudadanía debe contar con educación en salud para adquirir herramientas claras que les permitan cuidar su bienestar, prevenir enfermedades y seguir adecuadamente los tratamientos médicos indicados.

8. Instalaciones Abastecidas y Resilientes

Las instalaciones de salud deben asegurar un abastecimiento constante de medicinas, insumos y equipos necesarios. Esto requiere la implementación de cadenas de suministros resilientes y una coordinación eficiente para prevenir el desabastecimiento.

9. Infraestructura de Alta Calidad

El personal de salud necesita condiciones de trabajo dignas e infraestructura y calidad con altos estándares para garantizar la atención que la población merece, incluyendo insumos y equipos adecuados.

La Fundación Ciencia en Panamá reafirma su convicción de que solo basando las decisiones en la ciencia, la transparencia y la evaluación constante se puede asegurar que las prácticas implementadas realmente logren el objetivo de mejorar la salud de la población. Por ello, la organización convoca a un diálogo nacional, sumando las ideas y el compromiso de todos los sectores—gobierno, universidades, sociedad civil y personal de salud— para construir un sistema de salud que sea justo, equitativo y efectivo para todos por igual.