Coordinan intervenciones culturales por obras del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal

El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Cultura y el Consorcio Panamá Cuarto Puente coordinan las intervenciones culturales y el tratamiento patrimonial en el Intercambiador Este de la obra vial.
Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal contempla rescate patrimonial en el Intercambiador Este
• Tras determinarse que la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa Heights posee valor cultural, se propuso la creación de un nuevo Museo del Ferrocarril en las cercanías de Albrook.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía en general sobre los planes de desarrollo y el tratamiento cultural proyectado para la ejecución de las obras del Intercambiador Este del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal. Actualmente, la institución junto con el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y el Ministerio de Cultura mantienen reuniones de trabajo y de coordinación para dar el debido seguimiento a las intervenciones contempladas en esta área de conectividad nacional.
Como resultado directo de las evaluaciones técnicas y culturales que se han realizado en la zona, el Ministerio de Cultura determinó de manera formal que la antigua Estación del Ferrocarril de Balboa Heights no mantiene una declaratoria de Patrimonio Histórico, sino que corresponde a una estructura con valor cultural.
Alineamiento y estado de la estructura
El proyecto Cuarto Puente sobre el Canal fue licitado hace nueve años y ha mantenido desde entonces el mismo alineamiento en el área correspondiente al Intercambiador Este. A la fecha actual, la megaobra registra aproximadamente dos años de ejecución en este sector específico, sin que durante dicho periodo se hayan presentado observaciones o cuestionamientos relacionados con el trazado establecido para el desarrollo de esta infraestructura vial.
Por su parte, las evaluaciones reflejan que la antigua estación permanece desde hace años en estado de abandono y deterioro. La estructura se encuentra rodeada de maleza y carece de las condiciones adecuadas que permitan resaltar y preservar su valor histórico dentro de la memoria ferroviaria nacional.
Propuestas de rescate histórico y traslado de piezas
En atención a las condiciones de la edificación, el MOP, por medio de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP), presentó formalmente ante el Ministerio de Cultura una propuesta detallada para el desarrollo del nuevo Museo del Ferrocarril. Esta iniciativa busca rescatar y potenciar el legado histórico ferroviario del país, contemplando su posible ubicación en las cercanías de la estación del Metro de Albrook y del sector donde se proyecta la construcción de la futura Ciudad Gubernamental.
Conservación en el Biomuseo
• Coordinación de traslado entre el MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente.
• Preservación de la «Grúa Ferroviaria Bucyrus», catalogada como pieza histórica del área.
• Exhibición permanente en las instalaciones del Biomuseo para el conocimiento de la ciudadanía.
El Intercambiador Este forma parte de las obras prioritarias del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal, una infraestructura diseñada para fortalecer la conectividad nacional y mejorar las condiciones de movilidad de miles de panameños que diariamente se trasladan hacia y desde el sector Oeste del país. Con estas acciones, el Ministerio de Obras Públicas reiteró su compromiso de desarrollar los proyectos viales que requiere la nación, promoviendo al mismo tiempo planes orientados a preservar y dignificar la memoria histórica y cultural de Panamá.
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