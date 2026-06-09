Coordinan intervenciones culturales por obras del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal

El Intercambiador Este forma parte de las obras prioritarias del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal, una infraestructura diseñada para fortalecer la conectividad nacional y mejorar las condiciones de movilidad de miles de panameños que diariamente se trasladan hacia y desde el sector Oeste del país. Con estas acciones, el Ministerio de Obras Públicas reiteró su compromiso de desarrollar los proyectos viales que requiere la nación, promoviendo al mismo tiempo planes orientados a preservar y dignificar la memoria histórica y cultural de Panamá.