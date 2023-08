Proyecto de intereses preferenciales fue aprobado en tercer debate y solo espera sanción presidencial

(23/Ago/2023 – web) Panamá.- El proyecto 1039, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, impulsado por el Órgano Ejecutivo, solo espera la sanción presidencial, toda vez que fue aprobado por los diputados este martes en su tercer y último debate.

“Estamos hablando que la tabla disminuye el beneficio a medida que el valor de la vivienda aumenta. Esto es para entender que de donde se quiere beneficiar de mayor forma o que genere un impacto mayor es en los segmentos más bajos”, dijo el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, quien participó de los debates en el hemiciclo legislativo.

Los artículos aprobados contemplan el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 45 mil balboas y no exceda de 80 mil balboas; igualmente 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de 80 mil balboas y no exceda de 120 mil balboas.

También abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 120 mil balboas y no exceda de 150 mil balboas; y finalmente 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 150 mil balboas y no exceda de 180 mil balboas, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

“El proyecto debe tener vigencia hasta diciembre de 2025, entendiendo que el nuevo gobierno podría decidir si quiere volver a extender y a reactivar la ley con los mismos términos que la estamos haciendo nosotros o cambiar algunos términos”, precisó el ministro.

El Gobierno Nacional, representado por Paredes, ha defendido en los debates que la propuesta facilita a la clase trabajadora la adquisición de viviendas con tasas de intereses menores a las del mercado hipotecario, promueve así la industria de la construcción para disminuir el déficit habitacional y dinamiza la economía.

El jefe del Miviot recordó que las tasas de interés bancario en Estados Unidos ahora subieron, lo cual puede variar, subir o bajar, pero se puede ir regulando en el tiempo. “Lo que sí queda claro es que es un proyecto de referencia, es una estrategia que se está utilizando en Panamá y que otros países quieren imitar, porque esto con el tiempo ha producido una cantidad importante de viviendas que se construyen y de familias que acceden a una vivienda decorosa con un precio con beneficio, producto del sacrificio fiscal que hace el Estado”, argumentó.

Con los ajustes aprobados se permiten extender, de forma transitoria, el plazo para aplicar los beneficios y la exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles en la operación de la primera compraventa, reconocida en la Ley 106 de 1974, hasta el 1 de agosto de 2025.

El Ejecutivo, en manos del ministro Paredes, presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional el pasado 19 de julio, posteriormente pasó su primer y segundo debate, el 9 y 21 de agosto, respectivamente, siempre con el beneplácito de agrupaciones como Convivienda y la Cámara Panameña de la Construcción.

Fuente/Foto: Miviot