El presidente Mulino entrega 220 apartamentos que completan el proyecto habitacional Ciudad de Esperanza

El acto protocolar presidido por el mandatario José Raúl Mulino consolida la infraestructura social del complejo, que incorpora facilidades deportivas e instalaciones institucionales.
Gobierno Nacional finaliza la ocupación del proyecto habitacional Ciudad de Esperanza en Arraiján
• El Órgano Ejecutivo otorgó las últimas siete torres del complejo urbanístico en Panamá Oeste, beneficiando a más de 700 personas de bajos ingresos económicos.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- Las últimas siete torres del proyecto habitacional Ciudad de Esperanza, ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, fueron entregadas por parte del Gobierno Nacional con el objetivo de impactar de forma positiva con soluciones residenciales a 220 familias de bajos ingresos económicos. Las estructuras otorgadas corresponden de manera específica a las fases ocho y nueve, completando con ello la ocupación integral de este complejo urbanístico situado en el corregimiento de Vacamonte, lo cual beneficia a una población de más de 700 personas entre adultos y menores de edad. Los edificios distribuidos en esta oportunidad corresponden a los números 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, diseñados con planta baja y cuatro niveles superiores.
El acto protocolar de adjudicación estuvo encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Fernando Méndez. Durante el desarrollo del evento se procedió con el otorgamiento formal de los certificados de los apartamentos a cada uno de los ciudadanos beneficiarios. Una de las favorecidas, Nayaritt Martínez, manifestó que compartirá la vivienda con su hijo menor, tras haber permanecido más de una década pagando el alquiler de un cuarto.
Por su parte, el ministro encargado Fernando Méndez enfatizó que un total de 220 familias transitan en esta fecha desde la etapa de expectativa hacia la consecución de una meta residencial propia. El titular de la cartera sectorial remarcó ante el gobernante que la presente administración estatal se encuentra cumpliendo con las demandas habitacionales de los ciudadanos.
Características de la infraestructura y criterios de inclusión
Las soluciones habitacionales constan de distribuciones de dos y tres recámaras, las cuales integran los espacios de sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico. En los niveles de planta baja se incorporaron adecuaciones arquitectónicas especiales concebidas para el uso de personas con discapacidad, con la finalidad de promover parámetros de inclusión y accesibilidad física dentro del desarrollo residencial.
El grupo de familias que accede a estas viviendas completó la totalidad de los requerimientos técnicos y legales que dictamina la Dirección de Desarrollo Social del Miviot. Los informes institucionales detallan que un porcentaje de los beneficiarios mantenía la condición de damnificados por la ocurrencia de hechos fortuitos, mientras que otros núcleos familiares habitaban previamente en áreas vulnerables.
Capacidad del complejo e instalaciones de soporte institucional
El desarrollo inmobiliario global fue ejecutado por la empresa constructora State Constructions Engineering Corporation Ltd. La totalidad de la obra comprende una infraestructura de 64 torres que albergan un gran total de 2 mil 130 apartamentos. El planeamiento urbanístico del sitio incorporó de igual modo áreas de carácter deportivo dotadas con canchas para la práctica de baloncesto y fútbol, así como zonas recreativas destinadas al esparcimiento de la comunidad.
En lo referente a los servicios públicos complementarios, durante el mes de septiembre de 2025 se gestionó la entrega de los locales institucionales a diversas entidades estatales, entre las que figuran el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Policía Nacional. La planificación del complejo establece además la futura operación de dependencias adscritas al Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *