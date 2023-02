Proyecto Lechería El Recreo 4.0 impulsará producción lechera a través de la Inteligencia Artificial

(10/Feb/2023 – web) Boquerón, Panamá.- La Finca Cuango Development, S.A. con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), presentó este viernes en un Día de Campo ante un grupo de productores reunidos en Boquerón, el proyecto Lechería El Recreo 4.0 automatización y modernización de la producción de leche a través de la implementación de la Inteligencia Artificial y Tecnología de punta 4.0.

Para el proyecto Lechería El Recreo 4.0, la empresa implementó el sistema AfiFarm 5.3 de AfiMilk, uno de los más completos, escalables y flexibles software desarrollados con Inteligencia Artificial (IA), para la administración y la automatización de granjas lecheras, lo que aumenta el análisis de la información de salud, fertilidad y nutrición del rebaño.

El proyecto se desarrolló con una inversión de B/.75,017.76 que forma parte de la Convocatoria Pública para Proyectos de Innovación Empresarial 2021, organizado por la Dirección de Innovación Empresarial (DINE) de la SENACYT y que está bajo el Contrato por Mérito DINE No. O6-2022 suscrito en la la secretaría y Cuango Development, S.A., razón social de la Finca El Recreo, S.A.

Mediante el software, la información es recolectada con los distintos dispositivos (equipos) que integran el sistema y se almacenan en una base de datos de este AfiMilk. Este software analiza la información recolectada y envía al ganadero o administrador los problemas en tiempo real y generalmente antes de que puedan ser detectados por el ojo humano, dando tiempo para atender la salud de la vaca antes de que dicha salud desmejore y se afecte la producción de leche.

Por ejemplo, el sistema detecta disminución en la cantidad de leche; variaciones en la composición de la leche; aumento de temperatura; cambios en la rumia; alteración de pasos o movilidad; entre otros. Estos datos, analizados por la IA, se transforman en información importante sobre el estado de salud de los animales, por ejemplo, detectando casos de mastitis antes de que muestren signos visibles, celos con el fin de no perder los mismos porque no fueron observados, tiempos para realizar inseminaciones, recomendaciones y control automático mediante un módulo que aumenta o disminuye la cantidad de alimento, con la intención de no desperdiciar alimento en una vaca que no va a responder a la alimentación con un aumento en la producción de leche.

“Un sensor de vaca preciso no es suficiente: el productor necesita una herramienta de toma de decisiones, que se integra con la gestión de rebaños y ayuda en la automatización de procesos. Por ejemplo, una buena lista de ‘Animales para la inseminación’ no incluirá vacas en el período de espera voluntario, y la lista para la inseminación debe ser enviada automáticamente a una puerta de clasificación”, destacó AfiMilk en su sitio web.

Entre las características y los beneficios de AfiFarm 5.3 destacan:

• Gestión integral de la salud.

• Detección de cetosis, mastitis y problemas digestivos.

• Bienestar grupal: alertas automáticas sobre hacinamiento, problemas con la cama y bienestar reducido.

• Puntual detección de calor y manejo de la fertilidad.

• Seguimiento y análisis de la producción de leche.

• Análisis de eficiencia de ordeño.

• Clasificación avanzada de animales.

• Estrategia de alimentación por estado: vaquillas, 1ª lactación y 2ª lactación y más.

• Menús inteligentes: Por días en leche, producción, peso corporal y puntaje de condición corporal.

• Mecanismo de seguridad: para evitar la sobrealimentación o la no alimentación, máximo diario y mínimo diario.

• Menú especial para vacas de cetosis: opción de tratamiento (habilitada por la detección automática de cetosis de AfiLab).

Etapas del proyecto

En la Etapa I, la finca adquirió los collares y el equipo para el suministro de alimento. Consiguieron 100 collares con tecnología amigable para productores capaz de proporcionar información procesable para agilizar la gestión de campos lecheros. Estos collares incluyen un conjunto de sensores para monitorear y registrar el rendimiento de la leche por cada vaca, durante cada sesión de ordeño, y además, adquirieron un equipo para suministro racional y automático del alimento para las vacas de ordeño.

Para la Etapa II, la finca adquirió e instaló 12 antenas para los puestos de ordeño de la sala de ordeño mecanizada, para identificar y transmitir datos, instalaron seis antenas receptoras y transmisoras de datos para su ubicación en las cuadras de pastoreo de la finca, para identificar y transmitir datos.

Además, realizaron pruebas para verificar que las antenas transmitan en conjunto información del ganado durante el pastoreo; también instalaron los dispositivos de medición de composición de la leche en la sala de ordeño para empezar a recibir la información sobre la composición de la leche por vaca, para conocer sobre el porcentaje de grasa por vaca, y finalmente, ingresaron de forma manual al sistema la información de cada animal del hato de La Finca El Recreo.

Entre los datos analizados y que reposan en el software están datos de las vacas, fecha de nacimiento, progenitores, cantidad de partos, entre otros datos relevantes.

A partir del año 2010, Lechería El Recreo inició la elaboración de productos artesanales derivados de la leche. Actualmente, la empresa produce leche entera Grado A, yogures y quesos a través de su tienda online.

El emprendimiento y la innovación de La Finca El Recreo, S.A. va alineada con la misión de la SENACYT, a través del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) ‪2019-2024‬, que fortalece y transforma las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrollando acciones orientadas a lograr un mayor retorno de la inversión a la sociedad y/o al mercado productivo, al mismo tiempo que incrementa su competitividad y facilita el camino al desarrollo sostenible e inclusivo como parte de una estrategia que permita la equidad social y crecimiento económico nacional.

