Proyecto regional fortalecerá capacidades tecnológicas en zonas vulnerables de Panamá, Costa Rica y Guatemala

Alianza universitaria promueve capacidades tecnológicas y equidad de género en la región

• La iniciativa, liderada por la UTP, establecerá centros tecnológicos comunitarios destinados a potenciar el emprendimiento sostenible y la identidad de género en áreas rurales.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Calobre, Panamá.- La Sede Administrativa de la Reserva Forestal La Yeguada, bajo la gestión del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), fue el punto de encuentro para el lanzamiento de un ambicioso proyecto regional diseñado para fortalecer las capacidades tecnológicas y reducir las desigualdades económicas, sociales y de género en comunidades vulnerables de Panamá, Costa Rica y Guatemala.

Alianzas estratégicas para el desarrollo

La iniciativa, denominada “Puentes Tecnológicos y Sociales para el Desarrollo Comunitario, el Fortalecimiento de la Identidad de Género y la Adaptación al Cambio Climático”, cuenta con el auspicio del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). La administración técnica recae sobre el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP), con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

El proyecto es liderado por la Dra. Sidia Moreno, investigadora del CINEMI de la UTP, quien destaca que el objetivo central es construir puentes que impulsen el desarrollo en municipios específicos: Santiago Atitlán en Guatemala, Buenos Aires en Costa Rica y Calobre en Panamá. En el caso panameño, se trabajará directamente con la organización Ecoturismo La Yeguada OBC para aprovechar el potencial ecoturístico del área.

Según indica la Dra. Moreno en su intervención, el potencial de La Yeguada contrasta actualmente con las limitadas oportunidades de empleo locales. Por ello, subraya la urgencia de un trabajo colaborativo entre la academia, el Estado y las organizaciones de base para instalar capacidades tecnológicas que mejoren la calidad de vida de los residentes.

Centros tecnológicos y formación

Como parte de los componentes de la iniciativa, se contempla la creación de centros tecnológicos comunitarios semipresenciales. Estas instalaciones facilitarán procesos de formación continua para mujeres jóvenes y adultas en el uso de herramientas digitales, resiliencia ante el cambio climático y gestión de emprendimientos sostenibles, contando con asesoría de especialistas nacionales e internacionales.

El evento de lanzamiento contó con la presencia del Dr. Edward Herrera, vicealcalde de Calobre; la Dra. Lilia Muñoz, vicerrectora de la UTP; el Ing. Héctor Urriola, jefe de la Reserva Forestal La Yeguada; y la Dra. Jessica Guevara, directora ejecutiva del CEMCIT AIP, junto a líderes comunitarios y residentes de la zona.

