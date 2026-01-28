Ciudad del Sol en Panamá Este: Un ambicioso proyecto residencial de 300 hectáreas

Ciudad del Sol en Panamá Este: Un ambicioso proyecto residencial de 300 hectáreas
Ciudad del Sol en Panamá Este: Un ambicioso proyecto residencial de 300 hectáreasMIVIOT

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial anunció la estructuración del plan de inversión para Ciudad del Sol, una obra icónica concebida como una ciudad integral.

Gobierno estructura plan de inversión para el proyecto residencial Ciudad del Sol

• Con una inversión estatal de 11 mil millones de balboas en infraestructura, este desarrollo busca atraer a la empresa privada mediante un modelo de macro lotes servidos.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., anunció el avance en la estructuración del plan de inversión para la puesta en ejecución del proyecto residencial denominado Ciudad del Sol. Esta mega obra, que se ubicará en el sector de Panamá Este, abarca una extensión de 300 hectáreas y ha sido concebida bajo un concepto de ciudad integral que trasciende la oferta habitacional tradicional.

Desarrollo integral y coordinación institucional

Ciudad del Sol no solo contempla la construcción de viviendas, sino que integrará centros educativos, una universidad, áreas recreativas y amplios espacios comerciales. Para asegurar la viabilidad de esta obra icónica, el Miviot mantiene conversaciones con diversas entidades del Estado, incluyendo el Meduca, el MOP, el Idaan y empresas de energía eléctrica.

Jované subrayó que se realizan análisis exhaustivos de viabilidad financiera en coordinación con entidades bancarias y organizaciones no gubernamentales interesadas en respaldar el proyecto. El modelo de negocio propuesto busca que la inversión principal sea ejecutada por la empresa privada, mientras que el Estado compensaría a través de la entrega de macro lotes servidos.

Inversión en infraestructura y empleo

El Estado tiene previsto invertir 11 mil millones de balboas en infraestructuras críticas para que el proyecto residencial cuente con calles, centros de salud, sistemas de aguas servidas, alcantarillados y transporte eficiente. Esta inversión masiva está diseñada para dinamizar la economía local y generar fuentes de empleo directas para la población.

Actualmente, las autoridades revisan las propuestas de inversión y los esquemas financieros para proceder con las licitaciones públicas correspondientes. Se espera que el proceso de licitación se concrete dentro de los próximos 36 meses, consolidando este complejo como el referente habitacional de la actual administración.

