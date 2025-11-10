Proyecto Sindical denuncia irregularidades en el Sindicato de Periodistas y pide intervención del Mitradel

Agremiados impugnarán ante Mitradel nuevas afiliaciones en el Sindicato de Periodistas por violar estatutos

• El grupo denunciante impugnará ante el Mitradel la juramentación de nuevos miembros, incluyendo relacionistas públicos y publicistas, que, según afirman, no califican como periodistas o reporteros gráficos.

(10/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los miembros de Proyecto Sindical hicieron un llamado urgente a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, para que intervenga ante las presuntas irregularidades cometidas por el Secretario General del Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP). El grupo denunciante señala que el Secretario General está desconociendo a los integrantes de la Junta Directiva electa y avalada por las autoridades laborales, incurriendo en extralimitación de funciones.

Los agremiados consideran una falta grave que, en las actividades conmemorativas del «Día del Periodista», se haya dado cabida a «Relacionistas Públicos y Publicistas» en lugar de priorizar a los periodistas. Este acto, según Proyecto Sindical, denota un conflicto de intereses en la gestión del gremio.

Impugnación de afiliaciones y violación de estatutos

Uno de los puntos de mayor preocupación es la juramentación y afiliación de nuevos miembros. Proyecto Sindical señala que este proceso representa una violación a los estatutos vigentes del gremio, específicamente el artículo 6, acápite a y d, relativo a los requisitos de afiliación.

El grupo afirma que entre las nuevas afiliaciones se encuentran personas que no califican legalmente como Periodistas o Reporteros Gráficos. La acción es señalada como un desconocimiento hacia los profesionales egresados de las universidades nacionales, a pesar de que el Secretario General es parte del cuerpo docente de la Universidad de Panamá. Proyecto Sindical anunció que estas nuevas afiliaciones serán impugnadas ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por extralimitación de funciones.

Además, el grupo denunció que la facción que, según ellos, «usurpa las funciones» de la Junta Directiva está impulsando la condonación de deudas en concepto de cuotas de personas que se alejaron de la organización por décadas.

Denuncias sobre gestión financiera y conferencistas

Proyecto Sindical también informó a la opinión pública sobre dos graves asuntos relacionados con la gestión administrativa y ética del SPP:

• Gestión Financiera: Se exige al Secretario General que presente un informe de gastos de su administración. El grupo denuncia que el Secretario eliminó la firma del Secretario de Finanzas de la cuenta del SPP sin la debida autorización de la Directiva, lo que constituye una usurpación de las funciones que por ley corresponden a dicha secretaría.

• Ética Gremial: El colectivo repudió que una persona que en el pasado encabezó cierres de medios de comunicación por órdenes de militares, hoy día dicte conferencias a periodistas en el marco del «Día del Periodista», un hecho que consideran contrario a los principios de libertad de expresión.

Proyecto Sindical hace un llamado a que el Secretario General rinda cuentas de su administración y restablezca la institucionalidad dentro del sindicato.