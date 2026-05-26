El proyecto Urbanización Bambú en Bocas del Toro registra el 51% de avance físico

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial reporta que la obra residencial destinada a familias damnificadas por los huracanes de 2020 alcanza la mitad de su ejecución en Bocas del Toro.
Inspección interinstitucional verifica el desarrollo de las obras en la Urbanización Bambú
· Con una inversión de 2.8 millones de balboas, el proyecto habitacional progresa en sus componentes de infraestructura y soluciones residenciales en el distrito de Changuinola.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Changuinola, Panamá.- Un 51% de avance físico presenta el proyecto Urbanización Bambú, ubicado en la comunidad del mismo nombre, en el corregimiento de Finca 4, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Con esta obra se busca beneficiar de manera directa a familias que quedaron damnificadas por el paso de los huracanes ETA e IOTA en el año 2020.
El director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Bocas del Toro, Erick Ríos, indicó que este proyecto está compuesto de 36 soluciones habitacionales, equipadas con dos recámaras, baño, cocina, sala-comedor y lavandería. El funcionario manifestó que la obra se desarrolla sobre un globo de terreno de 2 hectáreas más 7,395.09 metros cuadrados, que forman parte de la finca número 877. El espacio incluye obras de infraestructura tales como movimientos de tierra, drenajes pluviales, electricidad, sistema de acueductos, calles de acceso, veredas de circulación, así como áreas verdes y de uso público.
Reactivación y detalles financieros
El director regional recordó que esta obra residencial inició su construcción en 2023; sin embargo, se ha retomado su ejecución actual para garantizar que el beneficio llegue a las familias que lo han esperado por varios años, cumpliendo de este modo con lo solicitado por el presidente de la República, José Raúl Mulino. De acuerdo con los planes institucionales, se espera que el complejo habitacional pueda ser entregado el próximo año.
Asimismo, Ríos manifestó que la Urbanización Bambú es construida por la empresa Consorcio Obras Civiles Panamá, por un monto de inversión que asciende a los 2.8 millones de balboas.
Inspección y coordinación interinstitucional
Recientemente se llevó a cabo una visita interinstitucional al proyecto en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y la Junta Comunal del área, con el propósito definido de dar seguimiento a las actividades en ejecución y verificar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas.
Durante la inspección técnica, las autoridades evaluaron posibles afectaciones a las comunidades vecinas, así como las condiciones generales de seguridad y el manejo ambiental dentro del área de trabajo. De igual manera, las instituciones coordinaron acciones y medidas preventivas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, minimizando los impactos en el entorno y fortaleciendo los canales de comunicación entre las entidades involucradas y la comunidad local.
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