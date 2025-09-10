Gobierno declara proyectos viales en Panamá Oeste de interés público, aprueba crédito a bomberos y zona franca

El Consejo de Gabinete aprueba importantes proyectos de infraestructura y apoyo financiero

• Una serie de resoluciones aprobadas por el Consejo de Gabinete confirman la inversión en infraestructura vial, apoyo financiero al Cuerpo de Bomberos y el establecimiento de una nueva zona franca en el Pacífico.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Consejo de Gabinete ha dado su aprobación a una serie de resoluciones que impulsan importantes proyectos de infraestructura en Panamá, además de autorizar un crédito suplementario para el Cuerpo de Bomberos y una licencia para el establecimiento de una nueva zona franca. Estas medidas tienen como objetivo fomentar el desarrollo económico y social en diversas regiones del país.

Vialidad

Mediante las Resoluciones de Gabinete No. 101-25 y 102-25, se ha declarado de interés público dos proyectos viales de gran envergadura para la provincia de Panamá Oeste. El primero es la ampliación del Corredor de Playas, específicamente el tramo CPA El Espino – Sajalices, que se extenderá a 18.9 kilómetros. La obra, que incluye la construcción de puentes y retornos, busca expandir la carretera Panamericana de cuatro a seis carriles. Este proyecto es considerado clave para mejorar la movilidad, la conectividad regional y el desarrollo de la zona.

El segundo proyecto vial, bajo la modalidad de asociación público-privada, se enfoca en la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste, que conecta las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. El tramo a intervenir es de aproximadamente 192 kilómetros, desde Loma Campana hasta Santiago, Cabecera. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha sido instruido para llevar a cabo la implementación y ejecución de ambos proyectos, con el apoyo de todas las instituciones públicas.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Además de los proyectos viales, el Consejo de Gabinete, a través de la Resolución No. 106-25, aprobó un crédito suplementario de B/.4,232,600.00 para el Presupuesto General del Estado 2025, destinado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. De esta suma, B/.3,409,324.00 se utilizarán para servicios no personales, mientras que B/.823,276.00 serán para la adquisición de materiales y suministros. Los fondos provienen de los saldos en caja y banco del año 2024.

Zona Franca en Tanara, Chepo

Finalmente, el Gabinete emitió la Resolución No. 105-25, otorgando un concepto favorable para que la sociedad Zona Franca Pesquera del Pacífico, S. de R.L., obtenga una licencia para establecer y operar una zona franca en Tanara, Chepo. El proyecto contempla una inversión total de B/.10,839,012.73, dividida en dos fases. Se estima que la primera fase generará alrededor de 12 empleos directos y 179 indirectos, y la segunda fase creará 20 empleos directos y 200 indirectos.