Publicidad engañosa y productos vencidos lideran faltas en operativo navideño de Acodeco

Resultados del operativo navideño: Acodeco levanta actas por faltas en comercios

• Durante ocho días de verificaciones, la Acodeco levantó más de 300 actas administrativas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en las compras de fin de año.

(29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que ha levantado un total de 324 actas por diversas irregularidades en comercios de todo el país. Estos resultados corresponden a los primeros ocho días del Operativo Navideño, una iniciativa diseñada para fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger los intereses económicos de la población durante la temporada de mayor consumo.

Desglose de las anomalías detectadas

Las inspecciones realizadas por el personal de la institución arrojaron incumplimientos en múltiples marcos legales. Bajo la Ley 45 de 2007, se registraron 212 anomalías relacionadas con productos vencidos y la ausencia de precios a la vista. Asimismo, se detectaron 77 faltas en las normas de veracidad de la publicidad y 10 actas por violaciones al control de precios establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 28 de junio de 2025.

Otras infracciones incluyeron 13 casos vinculados al uso indebido de bolsas reutilizables (Ley 1 de 2018) y 12 irregularidades en la aplicación de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, según lo estipulado en la Ley 6 de 1987. El operativo navideño también contempló la verificación de escáneres, balanzas y fechas de vencimiento en productos perecederos.

Recomendaciones y derechos del consumidor

La Acodeco recordó a la ciudadanía la importancia de exigir y guardar la factura de compra, documento esencial para formalizar cualquier reclamo posterior. La institución subrayó que todo artículo nuevo posee una garantía legal obligatoria que comienza a regir desde el momento de la entrega. En situaciones donde el comercio no pueda entregar un bien previamente abonado, el consumidor tiene el derecho inalienable a la devolución total de su dinero.

Como medidas preventivas adicionales, se aconseja probar los artículos al recibirlos, conservar los empaques originales y evitar proporcionar datos bancarios o firmar documentos sin plena seguridad de la transacción. El operativo navideño continuará con jornadas de verificación en todo el territorio nacional los días 29 y 30 de diciembre.

Para reportar cualquier anomalía, el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) permanece operativo las 24 horas del día a través de los canales digitales de WhatsApp, Telegram y las redes sociales de la institución.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: