Habilitan paso por el Puente de las Américas para vehículos livianos y transporte pequeño

Un equipo interinstitucional evaluará el comportamiento del Puente de las Américas durante una semana mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos especializados.
Inicia monitoreo estructural de siete días en el Puente de las Américas
• El Ministerio de Obras Públicas autorizó el tráfico de vehículos livianos y buses tipo coaster, manteniendo la restricción para equipo pesado y buses grandes.
Restricciones al transporte pesado
La autoridad informó que se mantiene restringido el paso para buses de gran tamaño y todo tipo de camiones. Esta prohibición excluye únicamente a los vehículos de emergencia, los cuales podrán transitar por la vía sin las limitaciones impuestas al transporte comercial y de carga.
El MOP, bajo la dirección de su equipo técnico, mantendrá un monitoreo constante sobre el Puente de las Américas durante los próximos siete días. Este proceso tiene como objetivo fundamental evaluar el comportamiento estructural de la vía ante las cargas dinámicas. Para ello, se llevarán a cabo mediciones topográficas constantes y diversos ensayos técnicos que permitirán determinar el estado real de la infraestructura.
Colaboración interinstitucional
Para la ejecución de estas inspecciones y el control de las medidas de tránsito, el Ministerio de Obras Públicas contó con el acompañamiento de diversas entidades de seguridad y especialistas. Entre las instituciones involucradas destacan el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). De igual forma, participaron especialistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional.
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