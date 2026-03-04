Puerto Barú y Fundación Nuevas Rutas firman convenio con la Teletón 20-30 Chiriquí 2026

Respaldo de Puerto Barú fortalece el proyecto meta de la Teletón 20-30 Chiriquí 2026

• Puerto Barú, a través de la Fundación Nuevas Rutas, formaliza su compromiso con la salud pediátrica en el occidente panameño de cara a la jornada solidaria del 13 y 14 de marzo.

(03/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Puerto Barú en David y su brazo social, la Fundación Nuevas Rutas, formalizaron este martes un convenio de patrocinio con el Club Activo 20-30 de Panamá para respaldar la Teletón 20-30 Chiriquí 2026. Esta alianza estratégica está destinada a financiar el proyecto meta de este año: la remodelación integral y el equipamiento de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

Respuesta a una necesidad crítica de salud

La intervención en el Hospital Obaldía responde a estadísticas preocupantes en la región occidental del país. Actualmente, este centro hospitalario atiende al 30% de todos los niños menores de 14 años con quemaduras en Panamá. Según los registros técnicos, la demanda de atención ha mostrado picos alarmantes, con 1,231 pacientes en 2020 y 1,010 en 2022, cifras que superan los promedios nacionales y subrayan la urgencia de modernizar las instalaciones existentes.

Ismael González, Director General de Puerto Barú, manifestó en tercera persona que el desarrollo regional debe ir ligado a acciones que generen bienestar social. Para González, el apoyo a la Teletón 20-30 Chiriquí 2026 representa una contribución concreta para asegurar que las familias chiricanas cuenten con condiciones de atención dignas y especializadas.

Compromiso con la niñez y el bienestar regional

Desde la perspectiva de la Fundación Nuevas Rutas, su presidenta Mónica Suero destacó que este patrocinio se alinea con los pilares fundamentales de la organización en materia de salud infantil. Suero señaló en tercera persona que la decisión de respaldar el proyecto se tomó pensando en ofrecer una atención especializada a los niños que atraviesan procesos de recuperación complejos, asumiendo la iniciativa como un compromiso humano más que institucional.

Por su parte, Giacomo Tamburrelli, presidente de la edición 2026 de la Teletón, explicó que el proyecto meta permitirá elevar el estándar de la atención pediátrica no solo en Chiriquí, sino también para pacientes procedentes de Bocas del Toro y otras zonas vecinas. La modernización incluirá la actualización de equipos médicos y la optimización de los espacios de terapia.

La Teletón 20-30 Chiriquí 2026 se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en las instalaciones de la Feria Internacional de David. El evento convoca a la ciudadanía, voluntarios y sector privado a participar en esta jornada solidaria para transformar la realidad de la atención médica infantil en el occidente panameño.