Empresa Puerto Barú aclara desinformación sobre corrientes marinas y sedimentos

La empresa responsable del proyecto destaca que el Ministerio de Ambiente y estudios oceanográficos descartan riesgos para el Parque Nacional Coiba y su zona de protección marina.
Puerto Barú desmiente afectaciones al Parque Nacional Coiba con sustento técnico
• Tras la circulación de contenidos sin base científica, Puerto Barú en David reafirma la validez de su Estudio de Impacto Ambiental Categoría III aprobado por las autoridades.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa responsable del proyecto Puerto Barú en David emitió un comunicado oficial para aclarar la desinformación circulante que sugiere un supuesto impacto ambiental sobre el Parque Nacional Coiba. La organización enfatizó que tales afirmaciones carecen de sustento científico y contradicen las evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades competentes durante el proceso de aprobación de la obra.
Sustento técnico y estudios oceanográficos
De acuerdo con los estudios oceanográficos integrados en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el cual fue debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, se confirmó que las corrientes marinas en la zona del proyecto no se desplazan hacia Coiba. Este hallazgo técnico descarta cualquier posibilidad de afectación por sedimentos en el parque nacional, una conclusión que fue ratificada por los peritos del Ministerio de Ambiente tras un análisis riguroso.
La empresa hizo referencia a una nota oficial emitida por el Ministerio de Ambiente el 23 de mayo de 2024 y dirigida a la UNESCO. En dicho documento, la autoridad ambiental panameña indicó que el proyecto Puerto Barú en David no refleja impactos directos ni indirectos al Parque Nacional Coiba ni a su Zona Especial de Protección Marina. El informe institucional concluye que la obra no constituye un riesgo para el área protegida, fundamentado en la ausencia de impactos detectados durante el proceso de evaluación.
Compromiso con la transparencia informativa
Puerto Barú en David manifestó su preocupación ante la difusión de contenidos que ignoran las evaluaciones técnicas y los procesos institucionales que ya han concluido. Según la empresa, este tipo de narrativas pueden generar confusión y desinformación en la opinión pública nacional e internacional.
Finalmente, los representantes de la empresa reiteraron su confianza en la labor del Ministerio de Ambiente de Panamá y en los equipos profesionales que lideraron la revisión multisectorial bajo la normativa vigente. La organización reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable, la sostenibilidad y la transparencia en cada etapa de la ejecución del proyecto portuario.
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