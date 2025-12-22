Alianza entre Puerto Barú y Utp analiza alternativas de abastecimiento y soluciones hídricas

Evaluación de soluciones hídricas en David muestra progresos técnicos bajo convenio Utp



• Investigadores del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP analizan la calidad del agua y las opciones de abastecimiento para el corregimiento de Chiriquí.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) David, Panamá.- El proyecto Puerto Barú en David y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) celebraron una reunión técnica con el propósito de analizar los avances en la evaluación de las soluciones hídricas y la calidad del agua en el corregimiento de Chiriquí. Esta investigación se desarrolla en estricto cumplimiento con los requisitos del Estudio de Impacto Ambiental categoría III, aprobado previamente por las autoridades nacionales, con el fin de fortalecer el acceso al recurso hídrico en las comunidades aledañas mediante infraestructuras sostenibles.

Avances metodológicos y análisis técnico

Durante el encuentro, el equipo del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la UTP, liderado por el Dr. José Fábrega en compañía del Dr. Reinhardt Pinzón y el Dr. Miguel Salceda, detalló el progreso de la metodología aplicada. La exposición incluyó un análisis comparativo de las diversas alternativas identificadas para el abastecimiento, fase fundamental para comprender el estado actual de los recursos hídricos en la región y determinar la viabilidad técnica de las soluciones hídricas propuestas para la zona de David.

Cooperación interinstitucional y ambiental

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de cooperación vigente entre Puerto Barú y la UTP, integrando además la labor de entidades estatales como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La colaboración entre estos actores forma parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, garantizando que el desarrollo de nuevas fuentes de suministro responda a estándares técnicos y ambientales que beneficien de manera directa a la población local.

