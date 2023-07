Puppy yoga: una experiencia única para los amantes de los perros

El hotel W Panama se une a la fundación Club amigos de los 4 patas para ofrecer una clase de puppy yoga. ¡Participe y conozca adorables cachorros que están buscando un hogar!

(19/Jul/2023 – web) Panamá.- Desde 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro con el objetivo de homenajear a este animal de cuatro patas, más conocido como “el mejor amigo del ser humano”. Sin embargo, este día, también se creó con el fin de concientizar sobre la inmensa cantidad de perros que se encuentran abandonados y están a la espera de una familia que quiera adoptarlos.

Justamente este último objetivo concuerda con la iniciativa que llevará a cabo este sábado 22 de julio el hotel W Panama. La propiedad se unió a la fundación Club amigos de los 4 patas e impartirá en su FIT Studio una clase de puppy yoga.

La clase iniciará a las 10 a.m. En ella podrán participar amantes de los perritos, sea que tengan uno en casa o no. El público solamente deberá presentarse con ropa cómoda ya que la fundación Amigos de 4 Patas llevará cachorros para la clase. Estos cachorros estarán disponibles para adopción y la idea es que, a partir de la interacción durante la clase de yoga, estos puedan encontrar un nuevo hogar. En caso de no poder adoptar de manera definitiva, las personas podrán dar hogar temporal o apadrinar a los cachorritos hasta que encuentren hogar fijo.

Paralelo a la actividad, Club amigos de los 4 patas estará recibiendo donaciones como alimento, pads y juguetes, entre otros.

“Para W Panama como hotel dog friendly apoyar este tipo de iniciativas es importante. Esta es una oportunidad para que el público se acerque, interactúe y tenga la oportunidad de adoptar a uno de los cachorros”, contó Carlos Rodríguez, gerente general de W Panama.

W Panama es uno de los hoteles de Marriott International en Ciudad de Panamá que les da la bienvenida a los perritos. El hotel cuenta con el programa PAW, a través del cual recibe a los canes con cama y recipientes para agua y alimento en la habitación. Asimismo, cuenta con un menú de room service especialmente diseñado para perros.

Otro de los hoteles de lujo que permiten al público hospedarse con su can es JW Marriott Panama, en Punta Pacífica. Este hotel cuenta con amenidades como los recipientes de agua y alimento en habitación, y pañoletas -sujetas a disponibilidad-.

En el caso de Marriott Panama Hotel, ubicado en Albrook Mall, también le permitirá hospedarse con su perro.

Fuente/Foto: Marriott