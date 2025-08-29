¿Qué comemos realmente? “Mentes Curiosas” revela los secretos de la seguridad alimentaria en Panamá

Este sábado 30 de agosto a las 10:00 a. m., Sertv presenta una edición especial de “Mentes Curiosas” dedicada a la seguridad alimentaria. Expertos analizan los procesos detrás de los alimentos que consumimos y evalúan si Panamá cumple con los estándares necesarios para proteger la salud de su población.
La seguridad alimentaria es clave para el bienestar nacional
Este sábado, “Mentes Curiosas” por Sertv abre el debate sobre cómo Panamá enfrenta este reto.
Acompaña a los expertos a las 10:00 a. m. y descubre cómo la ciencia protege lo que comemos.
(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Este sábado, el programa “Mentes Curiosas” de Sertv se adentra en un tema que nos toca a todos: la seguridad alimentaria. En un país donde el acceso a alimentos seguros y nutritivos es clave para el bienestar colectivo, esta edición busca responder preguntas esenciales: ¿Qué procesos garantizan la calidad de lo que llega a nuestra mesa? ¿Está Panamá preparada para enfrentar los desafíos alimentarios del presente?
Con la participación de especialistas en ciencia y tecnología, el programa abordará los estándares que deben cumplir los productos alimenticios, desde su origen hasta el consumo final. La seguridad alimentaria no solo implica higiene y control, sino también innovación, trazabilidad y compromiso institucional.
“Mentes Curiosas” se ha consolidado como un espacio que conecta el conocimiento con la vida cotidiana. Esta entrega promete ser reveladora, educativa y profundamente relevante para quienes buscan entender cómo se protege la salud desde el plato.
La cita es este sábado 30 de agosto a las 10:00 a. m. por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanamá, líderes en producción nacional.
