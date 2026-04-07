Acodeco registra 228 quejas por anomalías en historiales de crédito durante el primer trimestre

(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) gestionó un total de 228 quejas por presuntas infracciones relacionadas con los historiales de crédito entre enero y marzo de 2026. Según los reportes del Departamento de Investigación de la institución, estas reclamaciones fundamentan posibles violaciones a la Ley 24 de 2002, normativa que regula el manejo de los datos de los consumidores en las bases de datos económicas.

Principales motivos de reclamación de los consumidores

Las investigaciones realizadas por la entidad detallan que la mayor parte de las quejas surgen por registros incorrectos o información que no guarda relación con la realidad financiera de los usuarios. Los ciudadanos han acudido a la institución para solicitar la eliminación de registros de cuentas con las que nunca mantuvieron relación comercial, así como el retiro de deudas por prescripción.

Otros motivos recurrentes incluyen la rectificación del monto del último pago efectuado, el cambio de estatus de una cuenta de «activa» a «cancelada» y la eliminación de observaciones de «cuenta contra reserva». Asimismo, se han presentado solicitudes para corregir datos personales o números de referencia que presentan errores en el sistema.

Sanciones impuestas a agentes económicos

Como consecuencia de los procesos administrativos llevados a cabo hasta el cierre de febrero de 2026, la Acodeco procedió a sancionar a cinco agentes económicos. El grupo de entidades multadas incluye a dos bancos, dos empresas financieras y una agencia de cobranzas, tras comprobarse el incumplimiento de la normativa vigente.

El monto total de las multas aplicadas por estas faltas asciende a B/.9,000.00. La institución subrayó que es responsabilidad estricta de las empresas mantener información veraz, actualizada y verificable para evitar daños colaterales en la capacidad financiera de las personas.

Derechos del consumidor y obligaciones legales

La Acodeco recordó a la población que posee el derecho legal de exigir la corrección, actualización o eliminación de datos en su historial de crédito cuando estos hayan sido reportados de manera indebida. Por otro lado, la autoridad exhortó a las empresas a cumplir estrictamente con la ley para evitar procesos administrativos y afectaciones a la reputación crediticia de sus clientes.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de mantener una vigilancia constante sobre el manejo de la información crediticia en el país, asegurando que se cumplan los principios de transparencia y equidad establecidos en la legislación panameña.

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