Falta de información y cláusulas abusivas: Los principales motivos de 59 quejas contra hoteles ante la Acodeco

Acodeco ha resuelto 44 quejas contra planes vacacionales en 2025 a favor de los consumidores por B/.235,431.63

• Los motivos más frecuentes son la falta de información y las cláusulas abusivas, por lo que la entidad recomienda extrema precaución antes de firmar cualquier contrato.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, de enero a septiembre de 2025, se recibieron 59 quejas formales presentadas por consumidores contra hoteles y planes vacacionales. La cuantía total que suman estas Quejas Acodeco Hoteles asciende a B/.316,875.91.

Los principales motivos de los reclamos presentados en el sector son:

• 22 casos por falta de información.

• 16 por cláusula abusiva.

• 6 por devolución de dinero.

• 5 por incumplimiento de contrato.

• 5 por incumplimiento de servicios.

• 4 por resolución de contrato.

Cabe destacar que, en el mismo período, la entidad ha logrado resolver 44 quejas a favor de los consumidores, recuperando un monto total de B/.235,431.63. Además, Acodeco señala que, desde el año 2006 hasta septiembre de 2025, la actividad de hoteles y planes vacacionales registra 2,132 casos presentados por un monto acumulado de B/.8,666,097.98.

Recomendaciones Esenciales Antes de Contratar Servicios Vacacionales

La Acodeco reitera la recomendación a los consumidores de tener mucha precaución al firmar contratos que ofrecen planes, paquetes vacacionales, beneficios o descuentos en hoteles y estadías. Es crucial atender la publicidad, precios y condiciones, ya que esta información servirá como prueba en caso de futuras reclamaciones.

La entidad subraya la importancia de seguir los siguientes puntos antes de adquirir estos servicios:

• Revisar el Contrato: Leer con detenimiento las cláusulas antes de firmar, asegurándose de que toda la información del servicio esté incluida de forma clara y expresa.

• Cautela con las Ofertas: No dejarse seducir a primera vista por ofertas que parecen maravillosas.

• Transacciones Financieras: Recordar que la gestión de un crédito adicional corresponde al consumidor y a su banco. No se debe entregar la tarjeta de crédito si no hay certeza de la transacción.

• Investigar al Proveedor: Pedir referencias a conocidos, así como exigir la mayor cantidad posible de información de la empresa (dirección, opiniones en internet), descartando aquellas con malas referencias o problemas económicos.

• Documentación: Conservar todo documento firmado y extendido por la empresa, pues facilita la acreditación de la falta de información ante una queja.

• Promesas por Escrito: Exigir y verificar que todo lo prometido verbalmente por el agente de ventas conste por escrito y se le entregue una copia. Si persiste la duda, es preferible solicitar el texto del contrato para leerlo con mayor detenimiento antes de firmar.

Finalmente, Acodeco informa que puede asistir a los consumidores en reclamaciones contra estos agentes económicos a través de sus oficinas a nivel nacional, e invita a consultar la información estadística disponible en su página web.