Acodeco registra quejas por 4.7 millones de balboas por incumplimiento de garantía en autos nuevos

El incumplimiento de garantía lidera los reclamos de consumidores de vehículos en Panamá

• Los reclamos por fallas en la cobertura de vehículos nuevos sumaron más de 4.7 millones de balboas entre enero y noviembre del año pasado.

(04/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El incumplimiento de garantía se ha consolidado como la causa principal de las reclamaciones presentadas por los consumidores al adquirir vehículos nuevos en el mercado nacional. Según el reporte estadístico de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), esta tendencia se mantuvo crítica durante el periodo comprendido entre enero y noviembre del año anterior.

Las cifras oficiales revelan que los compradores de automóviles nuevos interpusieron un total de 183 reclamos fundamentados en el incumplimiento de garantía, lo que representa una cuantía económica de B/.4,741,434.58. Estos datos sitúan a este factor como el mayor conflicto entre consumidores y concesionarios durante el ejercicio 2025.

Otros motivos de quejas en el sector automotriz

Además de la falta de respuesta a las garantías, la Acodeco detalló otros factores que motivaron quejas legales, aunque en menor cuantía. Entre ellos destacan 23 reclamos por falta de información (B/.504,125.76) y 10 casos por vicios ocultos (B/.225,599.03).

Otros motivos registrados incluyen el incumplimiento de servicio con 9 quejas, devolución de dinero con 6 casos, y cobros indebidos con 3 reclamaciones. En menor escala, se reportaron incidencias por cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato, custodia del bien y veracidad de la publicidad.

Marco legal y derechos del consumidor

La autoridad reguladora enfatiza que, bajo el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos de motor nuevos tienen la obligación estricta de otorgar una garantía mínima de un año o treinta mil kilómetros, lo que se cumpla primero.

Asimismo, la normativa establece que si la garantía ofrecida por el fabricante es superior a los términos mínimos de la ley, el proveedor local está obligado a cumplir con dicha extensión y entregarla por escrito al comprador.

Recomendaciones ante fallas en vehículos nuevos

Para los consumidores que enfrenten irregularidades con el respaldo técnico de sus autos, la Acodeco recomienda presentar la queja formal ante la institución si el concesionario no acata los términos legales o contractuales. Es fundamental documentar el proceso mediante la conservación de contratos, facturas, órdenes de reparación y cualquier comunicación que sirva como evidencia del reclamo.