Acodeco registra 123 quejas contra agencias de autos por 2.6 millones de balboas

• Vicio oculto (7 casos)

• Falta de información (6 casos)

• Devolución de dinero (3 casos)

• Incumplimiento de servicio (2 casos)

• Cláusulas abusivas (2 casos)

• Incumplimiento de contrato (1 caso)

• Cobro indebido (1 caso)

Situación de los autos usados y normativa vigente

En lo que respecta a la comercialización de vehículos de segunda mano, se registraron 41 quejas por un monto de B/.350,087.39. Al igual que en los modelos de fábrica, el incumplimiento de garantía es la causa principal con 27 casos (65.9% del total en este rubro). Otros motivos incluyen falta de información, cláusulas abusivas y vicios ocultos.

La institución aclara que, bajo el amparo de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, solo tiene competencia para intervenir en quejas de autos usados cuando el vendedor sea un agente económico formal. Las transacciones realizadas entre particulares quedan fuera de su jurisdicción.

Garantías mínimas y recomendaciones al consumidor

La normativa vigente establece parámetros estrictos para la protección del comprador. En el caso de los autos nuevos, la garantía mínima obligatoria es de un año o 30 mil kilómetros (lo que ocurra primero), debiendo entregarse siempre por escrito. Para los autos usados, el periodo mínimo es de seis meses o 15 mil kilómetros. En ambos escenarios, si el fabricante ofrece términos más favorables, el proveedor local debe respetarlos.

La Acodeco recomienda a la ciudadanía realizar una lectura minuciosa de los contratos de compraventa, exigir detalles claros sobre las condiciones de respaldo y salvaguardar toda la documentación técnica y contable de la transacción para facilitar cualquier proceso de reclamo a través de sus canales oficiales.

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