Quejas por electrodomésticos y equipos electrónicos suman más de 58 mil balboas en 2026

Por una cuantía total de 58,942.48 balboas, la Acodeco procesó quejas por electrodomésticos, logrando resolver a favor de los consumidores 47 casos por un monto superior a los 26 mil balboas.
Incumplimiento de garantía lidera las quejas por electrodomésticos ante la Acodeco
• El Departamento de Decisión de Quejas de la Acodeco reportó 88 reclamaciones relacionadas con el sector de línea blanca y electrónica durante los primeros cuatro meses del año.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Departamento de Decisión de Quejas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y abril de 2026, ha recibido un total de 88 quejas por electrodomésticos y equipos electrónicos. Estas reclamaciones representan una cuantía económica acumulada de 58,942.48 balboas, según los registros estadísticos del primer cuatrimestre del año de la institución.
Motivos de reclamación y cumplimiento de garantías
El informe estadístico destaca que el incumplimiento de garantía se mantiene como la causa principal de los conflictos entre consumidores y agentes económicos. Este motivo generó 69 quejas por un valor de 49,435.15 balboas, lo que subraya la necesidad de que los proveedores respeten estrictamente los términos y condiciones estipulados al momento de la transacción. Además de las garantías, la entidad reportó incidencias por falta de información, devolución de dinero, custodia de bien, veracidad de la publicidad e incumplimiento tanto de servicios como de contratos.
Resolución de conflictos y gestión institucional
En materia de soluciones, la Acodeco logró resolver satisfactoriamente 47 casos a favor de los consumidores en este sector específico, recuperando un monto total de 26,985.19 balboas. Los resultados positivos se derivaron de 23 desistimientos, 18 acuerdos logrados entre las partes, cinco resoluciones administrativas y una transacción extrajudicial. La institución aclaró que los cierres efectuados durante este periodo incluyen expedientes recibidos entre los años 2006 y 2025 que culminaron su proceso legal en el transcurso de 2026.
Recomendaciones a consumidores y proveedores
Ante este panorama, la autoridad reguladora reiteró la recomendación a la ciudadanía de conservar facturas de compra, certificados de garantía y cualquier documentación técnica relevante, ya que son pruebas indispensables para formalizar una reclamación exitosa. Del mismo modo, la Acodeco recordó a los agentes económicos su responsabilidad legal de suministrar información clara y veraz, así como de cumplir con el respaldo posventa ofrecido para garantizar el equilibrio y la transparencia en el mercado nacional.
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