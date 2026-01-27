Quejas por más de 6.2 millones de balboas contra agencias de autos nuevos atendió la Acodeco

Incumplimiento de garantía lidera reclamos en el sector de autos nuevos en Panamá

• El incumplimiento de garantía se posiciona como el motivo principal de las quejas presentadas por los compradores de autos nuevos ante la autoridad.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, durante el año pasado, atendió un total de 261 reclamos presentados por compradores de autos nuevos. Estas acciones legales totalizaron una cuantía de B/.6,201,919.36, reflejando las diversas irregularidades reportadas por los consumidores en el sector automotriz.

Principales causas de reclamación

El análisis estadístico de la institución revela que el incumplimiento de la garantía fue el motivo predominante, con 202 reclamos que representaron un monto de B/.5,257,488.32. Otros factores que generaron quejas incluyeron la falta de información, vicios ocultos, incumplimiento de servicio y devoluciones de dinero.

En menor medida, se registraron casos por cobro indebido, cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato, custodia del bien y falta de veracidad en la publicidad.

Agentes económicos y marcas afectadas

Entre las empresas que registraron 10 o más quejas se encuentran Ricardo Pérez, S.A. (27), Petroautos, S.A. (22), Grupo Silaba (19), Grupo Q Investments, S.A. (17), Grupo Auto Comercial, S.A. (13) y Panamotor (13). También figuran Motion Motors, S.A. (12), Distribuidora Automotriz Fortune (11), Empresas Melo/Copama (11), Ford Auto Panamá, S.A. (10) y Petromotors, S.A. (10).

En cuanto a las marcas de vehículos con mayor incidencia de reportes, el listado es liderado por Toyota (20), Chevrolet (17), Hyundai (16), Jetour (16), Changan (12), KIA (12) y Nissan (12).

Marco legal y recomendaciones

La Acodeco recordó que, según el artículo 47 de la Ley 45 de 2007, los proveedores están obligados a otorgar una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros. Si la garantía del fabricante es más favorable, esta debe entregarse obligatoriamente por escrito al consumidor.

La autoridad recomienda a los afectados documentar cada caso conservando contratos, facturas y órdenes de reparación para facilitar el proceso de queja ante cualquier incumplimiento por parte del concesionario.

