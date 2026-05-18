El renovado Sendero Cerro de La Cruz vuelve a recibir visitantes tras ocho meses de mejoras

El Ministerio de Ambiente oficializó la reapertura de este emblemático espacio natural tras culminar un proyecto de optimización de infraestructura financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ministerio de Ambiente anuncia la reapertura del Sendero Cerro de La Cruz en Altos de Campana
• Con una inversión enfocada en la seguridad y el turismo sostenible, las autoridades ambientales concluyeron las obras de accesibilidad en el demandado trayecto del Parque Nacional Altos de Campana.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá Oeste, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció la reapertura del emblemático Sendero Cerro de La Cruz, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, tras culminar los trabajos de rehabilitación y mejoramiento ejecutados durante los últimos ocho meses para fortalecer la seguridad, accesibilidad y experiencia de los visitantes.
Proyecto integral de conservación y financiamiento
La rehabilitación del trayecto forma parte del proyecto integral “Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”, el cual cuenta con un monto total de B/. 2.5 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta iniciativa contempla intervenciones en cinco parques nacionales del país: el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Portobelo y el Parque Nacional San Lorenzo. El propósito central es fortalecer la conservación de los recursos naturales en estas áreas protegidas y dotarlas de infraestructuras seguras de uso público.
En el área de Campana se han rehabilitado además el Sendero de los Podocarpos, la caseta de atención al público, la sede del parque, la casa de los guardaparques y diversas infraestructuras con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Detalles de las obras en la infraestructura hídrica y terrestre
Los trabajos en el Sendero Cerro de La Cruz iniciaron en el mes de septiembre de 2025 y culminaron a finales de abril de 2026. El proceso se ejecutó por licitación pública con apoyo del BID y estuvo a cargo de la empresa contratista PANAMERICAN BC. Las labores incluyeron la limpieza total del recorrido para recuperar las condiciones adecuadas de acceso, la remoción de los pasamanos viejos y deteriorados, y su reemplazo por nuevas estructuras.
Asimismo, se construyeron escalones, pasos y puentes de cemento en caminos difíciles y enlodados, se colocó señalización nueva en todo el trayecto y se instaló una moderna escalera de acero inoxidable. Para acceder hasta el punto más alto de la zona, que posee altas pendientes y difícil acceso, se incorporaron nuevas plataformas de observación hechas de madera plástica y acero.
Las mejoras también contemplaron el suministro e instalación de letreros informativos e interpretativos ubicados estratégicamente, junto a un mapa del sitio para facilitar la orientación. Uno de los principales atractivos es la construcción de una moderna plataforma de mirador de dos niveles con su respectiva escalera de acceso, equipada con prismáticos o binoculares que permiten apreciar la vista panorámica hacia la Bahía de Chame.
Declaraciones de las autoridades ambientales
Durante el recorrido de inspección final y reapertura del sendero, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, enfatizó en tercera persona que la conservación y puesta en valor del patrimonio natural es parte clave del plan estratégico de gobierno (PEG) del Presidente José Raúl Mulino, donde se revitalizan los parques nacionales y áreas protegidas, al tiempo que se capacita y fortalece a la fuerza de guardaparques para salvaguardar la biodiversidad. El ministro Navarro invitó a la población a recorrer esta reserva natural, situada a 45 minutos de la capital, la cual protege bosques e importantes ríos que abastecen de agua potable a la ciudadanía y al Canal de Panamá, solicitando además el cumplimiento del reglamento del visitante.
Por otro lado, Katherine Hurley, directora regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, destacó en tercera persona que la reapertura del Sendero Cerro de La Cruz representa un importante avance para el fortalecimiento del turismo ecológico y la conservación de las áreas protegidas de la provincia, extendiendo la invitación a los amantes del senderismo, colegios y funcionarios públicos para que consideren este espacio dentro de sus actividades.
Características del recorrido y acceso digital
El Sendero Cerro de La Cruz es uno de los más populares de Campana, apto para estudiantes, excursionistas, científicos y amantes de la naturaleza que buscan observar la diversidad de flora y fauna, incluyendo aves como tangaras, ardillas, saínos y monos.
El recorrido completo toma aproximadamente tres horas y presenta un nivel de dificultad alto debido a sus empinadas pendientes y zonas húmedas, configurándose como un reto para quienes disfrutan del senderismo avanzado. El Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana permanece abierto en su horario habitual. Para visitarlo, los usuarios deben acceder a la página web de MiAMBIENTE en la pestaña de trámites, elegir el sitio y realizar el pago de forma digital para cubrir parcialmente los servicios ecosistémicos de esta área protegida.
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