Comunidades campesinas marchan en rechazo al proyecto de embalse en Río Indio

Pobladores de la cuenca del Río Indio se movilizaron de forma pacífica para manifestar su negativa a la construcción de un embalse por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.
Oposición al proyecto de embalse en Río Indio moviliza a familias rurales y sectores agrícolas
• Familias rurales denunciaron la falta de licencia social y transparencia en los estudios del proyecto de embalse en Río Indio, defendiendo su territorio y sustento.
(26/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Río Indio, Panamá.- Diversas comunidades campesinas de la región de Río Indio llevaron a cabo una marcha pacífica en la localidad de Limón de Chagres, con el objetivo de manifestar su firme rechazo al proyecto de embalse en Río Indio impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La movilización se caracterizó por la participación de familias completas que asistieron junto a su ganado, animales domésticos y productos de sus cosechas, una acción simbólica orientada a visibilizar la amenaza que, según denuncian, representa esta obra para la vida humana, la biodiversidad y la economía rural de la zona.
La defensa de la tierra y la cultura rural
Durante la jornada, Iris Gallardo Betancourt, habitante de la comunidad de Guásimo de Río Indio, describió la actividad como una muestra de la conexión histórica de los pobladores con el río, al cual consideran su principal fuente de subsistencia y cultura. Gallardo Betancourt subrayó que la protesta refleja el compromiso de las comunidades con la protección de sus territorios frente a las propuestas de inundación.
Por su parte, Olegario Cedeño, representante de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, sostuvo que el sector campesino no ha otorgado la licencia social necesaria para avanzar con el proyecto. Cedeño denunció que existe una falta de transparencia en los procesos de consulta y en la presentación de los estudios técnicos realizados por las autoridades.
Alternativas técnicas y justicia territorial
Los manifestantes señalaron que el proyecto de embalse en Río Indio no debe ser presentado como la única solución ante la crisis de agua potable que enfrenta el país. En este sentido, reiteraron la viabilidad de otras opciones técnicas, como el uso de Bayano, que permitirían gestionar el recurso hídrico sin necesidad de desplazar a las poblaciones locales ni sacrificar la integridad de los territorios rurales.
Finalmente, las comunidades organizadas exigieron el respeto a sus derechos fundamentales y una justicia territorial efectiva. Demandaron una participación real en los procesos de toma de decisiones y exhortaron al Estado panameño a buscar soluciones integrales que no vulneren la estabilidad de los asentamientos campesinos en favor de las necesidades operativas de la vía interoceánica.
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