Dr. Enrique Medianero Segundo gana Premio Excelencia en clausura del congreso APANAC 2025

Congreso APANAC 2025 : Panamá reconoce talento científico en aniversario de la asociación

• El foro científico más importante de Panamá anunció los ganadores de la Jornada de Iniciación Científica Nacional (JIC) 2025, destacando proyectos en salud, ingeniería y ciencias naturales y exactas.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) clausuró con éxito el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, un evento emblemático que este año celebró el cuadragésimo aniversario de la fundación de la asociación. Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el congreso APANAC 2025 se llevó a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025 bajo el lema "Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá".

El foro científico reunió a más de 1,500 participantes, consolidándose como el más relevante para la comunidad científica nacional. Las jornadas abordaron temas cruciales para el desarrollo del país, incluyendo sostenibilidad, salud, tecnología, innovación y humanidades, contando con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales. El Dr. Ariel Magallón, presidente del congreso, afirmó que el conocimiento científico abordado demostró que “la ciencia es el motor indiscutible del progreso” y que sus hallazgos deben ser la “hoja de ruta para enfrentar los desafíos de nuestro país”.

Reconocimiento a la Excelencia Científica

Durante el cierre del congreso se distinguieron el mérito y la trayectoria mediante diversos galardones a investigadores y reconocimientos a estudiantes.

Premios Especiales APANAC 2025

El máximo reconocimiento, el Premio Excelencia APANAC 2025, fue otorgado al Dr. Enrique Medianero Segundo.

Otros galardones otorgados fueron:

• Premio a la Resiliencia y Perseverancia Científica-Ana Sánchez Urrutia: Dra. Anayansi Valderrama.

• Premio Mahabir Gupta: Dra. Yazmín Mack.

Ganadores de la Jornada de Iniciación Científica Nacional (JIC) 2025

Como parte de la clausura, también se anunciaron los ganadores de la Jornada de Iniciación Científica Nacional (JIC) 2025. La iniciativa evaluó 83 proyectos preseleccionados a nivel nacional en cuatro categorías:

Investigación en Ciencias de la Salud

• Primer lugar: Universidad de Panamá (Campus Octavio Méndez Pereira), por el proyecto Síndrome del impostor en estudiantes universitarios. Un análisis estadístico de la prevalencia y su relación con la autoestima.

Investigación en Ciencias Naturales y Exactas

• Primer lugar: Universidad de Panamá (Centro Regional Universitario Azuero), por el proyecto Detección de nemátodos y coliformes en los sistemas de almacenamiento de aguas y redes de distribución de acueductos rurales en Chitré, La Villa de Los Santos y Santa Ana.

Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas

• Primer lugar: Universidad Católica Santa María la Antigua (sede Principal Ciudad de Panamá), por el proyecto Uso de Cigarrillos Electrónicos y Comorbilidades en la Salud Mental de Adultos Jóvenes.

Ingeniería

• Primer lugar: Universidad Tecnológica de Panamá (Centro Regional de Chiriquí), por el proyecto Desarrollo de una red neuronal convolucional para la percepción del tacto en aplicaciones de pieles artificiales.

Alianzas Estratégicas y Futuro de la Ciencia Panameña

El congreso APANAC fue una plataforma fundamental para el fortalecimiento de la investigación y la innovación en Panamá, incentivando la participación de jóvenes científicos. Durante el acto de cierre, se concretó un avance en la cooperación internacional con la suscripción de un convenio de colaboración entre APANAC y la Academia Cubana de Ciencias. El documento fue firmado por el Dr. José Fábrega y el Dr. Luis Carlos Velázquez. Estos esfuerzos promueven activamente la creación de alianzas entre la academia, el gobierno y la empresa privada, esenciales para transformar el conocimiento científico en desarrollo económico.