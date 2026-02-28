Ministra Montalvo presenta el Plan Libertad para transformar el sistema penitenciario

Panamá se encamina a una reforma integral del sistema penitenciario

• A través del Plan Libertad, Panamá busca reducir la reincidencia delictiva permitiendo que los privados de libertad accedan a programas de estudio y trabajo dentro del sistema penitenciario .

(27/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que Panamá avanza hacia una reforma integral del sistema penitenciario, durante su ponencia en el Primer Congreso Internacional 2026 sobre Derechos Humanos y Sistema Penal. El evento, organizado por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ-Nicaragua), sirvió de plataforma para analizar el derecho penitenciario en la región y el caso específico de la realidad panameña.

Ante un auditorio compuesto por abogados, docentes y estudiantes de derecho, Montalvo abordó ejes fundamentales como la reinserción social, la prevención y la necesidad crítica de humanizar los centros de reclusión. La ministra enfatizó que, históricamente, el derecho penitenciario en Panamá ha sido relegado, calificándolo como «la gran cenicienta» de las políticas públicas de justicia.

El Plan Libertad y la resocialización

La titular de Gobierno destacó que el objetivo principal del sistema penitenciario debe ser la rehabilitación y el retorno exitoso de los individuos a la sociedad para evitar la reincidencia. En este sentido, resaltó la implementación del «Plan Libertad», una iniciativa de transformación que facilita el contacto del privado de libertad con la comunidad a través de programas de estudio y trabajo.

«Estamos permitiendo que el talento que muchas veces se desperdicia pueda avanzar. Panamá se encamina hoy a una reforma integral donde la tecnología y el conocimiento se ponen al servicio de la rehabilitación», aseguró la ministra Montalvo.

Reconocimiento internacional

La propuesta panameña recibió el respaldo de figuras académicas internacionales. Sergio Cuaresma, rector del INEJ-Nicaragua, calificó el planteamiento de Montalvo como ambicioso y sincero, destacando que su base en el respeto a la dignidad de la persona demuestra una clara voluntad política.

Por su parte, el moderador del panel, Manuel Vidaurri Aréchiga, rescató puntos clave de la intervención institucional, tales como la búsqueda de sustitutivos de la pena, la gestión de mayores recursos para problemas concretos y, sobre todo, la visión significativa de colocar la dignidad humana como eje transversal del servicio en el sistema penitenciario.

