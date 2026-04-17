Supervisan progreso en el proyecto de Rehabilitación de Calles de Chitré

El proyecto abarca más de 13 kilómetros de vías en cinco corregimientos, impactando positivamente en la movilidad y la economía de los residentes del distrito de Chitré.
Ministerio de Obras Públicas inspecciona labores de Rehabilitación de Calles de Chitré
• La directora regional del MOP en Herrera, Melissa Castillo, verificó el cumplimiento técnico y los plazos de ejecución en las vías intervenidas dentro del Plan Tapahuecos.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera, Panamá.- La ejecución del proyecto de Rehabilitación de Calles de Chitré, integrado en el Plan Tapahuecos, mantiene su curso con intervenciones orientadas a optimizar la infraestructura vial y el bienestar de los ciudadanos. La directora regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Herrera, Melissa Castillo, encabezó una inspección técnica en diversos frentes de trabajo para validar el cumplimiento de las labores programadas en el distrito.
Durante la jornada de inspección, Castillo y el personal del Departamento de Inspección del MOP evaluaron el ritmo de avance y la aplicación de las normativas técnicas en las vías intervenidas. Esta verificación de campo permite a la institución asegurar que los procesos de rehabilitación se ajusten a las especificaciones de ingeniería establecidas para garantizar la durabilidad de las rutas.
Alcance y beneficios del proyecto vial
La obra contempla la intervención de 26 calles distribuidas en los corregimientos de Monagrillo, San Juan Bautista, La Arena, Llano Bonito y Chitré Cabecera. Con una extensión global de 13.424 kilómetros, los trabajos impactan directamente en la calidad de vida de más de 60,000 habitantes.
Según explicó la directora regional del MOP, la supervisión constante es fundamental para asegurar que la obra mantenga los estándares de calidad y respete el cronograma de entrega. Castillo señaló que el proyecto es una pieza clave para la movilidad del distrito, ya que las vías son fundamentales para el tránsito diario de residentes, el sector comercial y los productores locales, fortaleciendo así la seguridad vial y la economía de la región.
A través de estos operativos de fiscalización, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso de dar seguimiento a los proyectos de infraestructura en ejecución. El objetivo central de estas acciones es garantizar beneficios tangibles para la comunidad y fomentar el desarrollo ordenado de las rutas terrestres en el distrito de Chitré.
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