Rehabilitación de la carretera La Villa–Macaracas alcanza un 53.6 % de avance físico

MOP coloca más de 18 mil toneladas de asfalto en la carretera La Villa–Macaracas

• Con una inversión en material asfáltico y mejoras estructurales, el proyecto vial en la provincia de Los Santos busca optimizar la conectividad y seguridad de miles de usuarios entre los distritos de Los Santos y Macaracas.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza significativamente en el proyecto de rehabilitación de la carretera La Villa–Macaracas, en la provincia de Los Santos, registrando a la fecha un 53.6 % de avance físico. Las cuadrillas de trabajo han procedido con la aplicación de aproximadamente 18,700 toneladas de material asfáltico caliente, logrando la intervención de los primeros 20 kilómetros de esta importante vía.

Progreso y conectividad distrital

El director regional del MOP, Iván Espino, destacó que el proyecto se desarrolla a buen ritmo mediante contratación privada, con el objetivo primordial de garantizar la conectividad eficiente entre los distritos de Los Santos y Macaracas. Esta obra de infraestructura vial es considerada de alta prioridad para la población santeña, ya que moderniza una de las arterias principales de la región.

Además de la colocación de la carpeta asfáltica en la vía principal, el alcance de los trabajos incluye la construcción de 11 puentes vehiculares y mejoras sustanciales en diversos ramales. En total, el proyecto contempla el beneficio directo sobre unos 59 kilómetros de vías, asegurando una red secundaria integrada y funcional.

Infraestructura complementaria y beneficios sociales

Los trabajos en la carretera La Villa–Macaracas no se limitan a la superficie de rodadura. El proyecto integra elementos esenciales para la seguridad y comodidad de los residentes, tales como:

• Sistemas de transporte: Construcción y rehabilitación de paradas de buses.

• Movilidad peatonal: Reconstrucción de aceras para garantizar el tránsito seguro de los transeúntes.

• Manejo de aguas: Adecuación y limpieza de los sistemas de drenaje pluvial para prevenir deterioros prematuros.

Este proyecto forma parte del plan nacional de mejoramiento vial impulsado por el MOP. Según las autoridades institucionales, la rehabilitación impacta positivamente la economía local al facilitar el transporte de mercancías y servicios, brindando a las comunidades accesos modernos y una comunicación segura que beneficia a miles de usuarios diariamente.

