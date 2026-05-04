MOP supervisa proyecto de rehabilitación de calles de Chitré para mejorar la red vial

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, inspeccionó los trabajos del operativo Tapahuecos que contempla la intervención de 26 vías en diversos corregimientos del distrito.
Inversión de 3 millones de dólares impulsa la rehabilitación de calles de Chitré
• La rehabilitación de calles de Chitré forma parte de un plan nacional que ha mejorado más de 300 kilómetros de vías, optimizando la movilidad y seguridad de los ciudadanos panameños.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chitré, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con la ejecución de estrategias para el fortalecimiento de la red vial nacional mediante el proyecto de rehabilitación de calles de Chitré, conocido como operativo Tapahuecos. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, lideró una inspección técnica para verificar los avances de esta obra, la cual está diseñada para mejorar la calidad de vida y la movilidad de miles de habitantes en el distrito.
Inspección técnica y alcance del proyecto
El ministro Andrade, junto al secretario general del MOP, Ricardo Icaza, y los directores Edwin Lewis y Melissa Castillo, supervisó las labores en la calle Pastor Peralta de la urbanización Jalisco, donde se realizó la colocación de carpeta asfáltica. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la vía hacia playa El Retén, en el corregimiento de Monagrillo, para constatar el progreso de los trabajos en esta zona costera.
La rehabilitación de calles de Chitré contempla la intervención de 26 calles distribuidas en los corregimientos de Chitré Cabecera, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 3 millones de dólares y abarca la recuperación de 13 kilómetros de vías que se encontraban en mal estado, beneficiando directamente a más de 60 mil personas.
Impacto del programa a nivel nacional y provincial
Durante su encuentro con los medios de comunicación, el titular del MOP subrayó que el plan institucional ha logrado rehabilitar más de 300 kilómetros de calles en todo el país. Según las declaraciones de José Luis Andrade, estos operativos han impactado positivamente a más de un millón de personas en 15 puntos diferentes del territorio nacional.
Además de las obras en el distrito cabecera, el ministro informó que la institución desarrolla proyectos similares en el distrito de Ocú, donde se rehabilitan actualmente ocho kilómetros de vías adicionales. Estas acciones reafirman el compromiso de la entidad con el mejoramiento de la infraestructura pública en la provincia de Herrera.
Desarrollo social y movilidad segura
La ejecución de estas obras busca no solo reparar la superficie de rodadura, sino también contribuir al desarrollo social y económico de la región. El MOP enfatizó que la recuperación de estas arterias viales garantiza una movilidad más segura para los usuarios y residentes, consolidando la infraestructura necesaria para el crecimiento sostenible de la comunidad de Chitré y sus alrededores.
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