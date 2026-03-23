MOP reporta progreso significativo en la rehabilitación de la vía Transístmica en Colón

Finalización de la rehabilitación de la vía Transístmica en Gurumal se prevé para abril

• El proyecto de infraestructura en la provincia de Colón integra labores de asfaltado y la instalación de tuberías de agua potable por parte del Idaan para beneficio de las comunidades locales.

(23/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de rehabilitación de la vía Transístmica, específicamente en el sector de Gurumal, provincia de Colón, presenta un avance físico del 90 %. Tras el restablecimiento parcial del tránsito el pasado 8 de enero de 2026, actualmente la circulación se ha normalizado en los tres paños de la carretera, permitiendo el flujo de todo tipo de vehículos por la zona intervenida.

Detalles técnicos y alcances de la obra

Los trabajos ejecutados por las cuadrillas y el personal técnico han contemplado la estabilización crítica del terreno y la construcción de estructuras de soporte para garantizar la seguridad de la calzada. El informe del MOP destaca que las labores también incluyeron mejoras integrales en el sistema de drenaje pluvial y la aplicación de carpetas de asfalto en el tramo afectado.

Coordinación interinstitucional y servicios básicos

Como parte del desarrollo de la obra, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) procedió con la instalación de nuevas tuberías de agua potable en el área de Gurumal. Esta intervención asegura la continuidad y calidad del suministro hídrico para las comunidades circundantes, integrando las mejoras viales con la infraestructura de servicios básicos.

Proyecciones de finalización

Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas, se prevé que la totalidad de los trabajos concluya durante el mes de abril de 2026. Ante la presencia de equipos en la zona, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que transiten con precaución y respeten rigurosamente la señalización de seguridad establecida en el sector.

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